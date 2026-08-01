Explozie mortală la o petrecere din centrul Moscovei. În local s-ar fi aflat șeful Forțelor Aerospațiale, generalul Aleksandr Ceaiko

Explozie mortală la o petrecere din centrul Moscovei.Foto: Profimedia Images

Trei persoane au murit și alte 15 au fost rănite într-o explozie produsă la un restaurant din centrul Moscovei. În local avea loc o petrecere privată, însă sursele ruse dau informații diferite: unele susțin că era o nuntă cu aproximativ 50 de invitați, iar altele că era sărbătorită ziua de naștere a unui general. Niciuna dintre variante nu a fost confirmată oficial, scrie Moscow Times.

Bilanțul de trei morți și 15 răniți a fost confirmat de Ministerul rus de Interne. Canalul de Telegram „112”, apropiat de forțele de ordine, a transmis separat că 17 persoane s-ar afla în stare gravă, însă această cifră nu a fost confirmată de autorități și nu corespunde bilanțului oficial anunțat până acum.

Potrivit Baza, patru dintre persoanele rănite sunt angajați ai restaurantului. Victimele au fost scoase din clădire pe tărgi și transportate la spital, iar la fața locului au intervenit pompieri, salvatori, anchetatori și echipe de geniști.

Trei persoane au murit și alte 15 au fost rănite într-o explozie produsă la un restaurant din centrul Moscovei. Foto: Profimedia Images

Nuntă sau aniversarea unui general

Canalul „112” susține că restaurantul fusese închis pentru ceilalți clienți, deoarece găzduia o nuntă la care participau aproximativ 50 de persoane.

Un martor citat de Astra a oferit însă o altă versiune. Acesta a spus că în local era sărbătorită ziua de naștere a unui general. În parcarea din apropiere ar fi fost observate mai multe mașini cu numere negre, folosite de obicei de Armata Rusă și de alte structuri de forță, precum și un autobuz al Gărzii Naționale. Informațiile nu au fost verificate independent.

Jurnalistul Oleg Kașin a scris, fără să precizeze de unde are informația, că petrecerea ar fi fost organizată pentru general-colonelul Aleksandr Ceaiko. Acesta a fost numit în luna mai de Vladimir Putin la conducerea Forțelor Aerospațiale ale Rusiei și a împlinit 55 de ani pe 27 iulie.

Ceaiko se află sub sancțiunile Uniunii Europene. Autoritățile europene și ucrainene îl consideră implicat în uciderea civililor din Bucea, în apropiere de Kiev.

?? BREAKING: Chaos erupts in the heart of Moscow after a powerful explosion ripped through a café on Kudrinskaya Square. ???



According to preliminary reports from Russian media, 3 people have been killed and 7 others injured. The blast reportedly triggered a massive fire,… pic.twitter.com/2izGabNT0S — Artemko (@Artemko7777) August 1, 2026

Cauza exploziei nu este cunoscută

Nici cauza exploziei nu a fost stabilită, iar informațiile transmise de canalele rusești sunt contradictorii. Unele susțin că ar fi explodat un echipament pe gaz din bucătărie, în timp ce altele afirmă că deflagrația s-a produs în zona în care se aflau invitații.

Bucătarul-șef al restaurantului, Carmine Alfieri, a declarat că explozia s-ar fi produs în exterior și că restul spațiilor localului nu au fost afectate.

Anchetatorii nu exclud nici posibilitatea ca o persoană să fi introdus în restaurant un obiect necunoscut. Canalul „VChK-OGPU” susține că pe veranda localului ar fi explodat un dispozitiv purtat de o persoană care ar fi putut fi folosită fără să știe ce transporta. Nici această versiune nu a fost confirmată oficial.

Restaurantul a fost încercuit de forțe de ordine înarmate, iar geniștii au început verificarea zonei. Autoritățile au închis drumul dintre stația de metrou Barrikadnaia și Bulevardul Novinski și au anulat festivalul nocturn de ciclism.

Participanții la cursă au fost evacuați de pe Inelul Grădinilor, iar zona din jurul „Casei Aviatorilor” a fost, de asemenea, închisă. La fața locului a ajuns și viceprimarul Moscovei, Maksim Liksutov.