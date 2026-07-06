Rușii au atacat masiv Kievul cu rachete și drone. Zece explozii puternice și clădiri în flăcări. Sunt cel puțin 8 morți și 34 de răniți

Rușii au atacat masiv Kievul cu rachete și drone. FOTO: Serviciul de Urgență al Ucrainei

Rusia a atacat masiv cu rachete și drone Kievul și regiunea din apropiere în noaptea de duminică spre luni, scrie Kyiv Independent. Cel puțin opt persoane au murit și 34 au fost rănite. Atacul a avut loc la doar câteva ore după ce președintele Volodimir Zelenski a avertizat asupra unui nou atac la scară largă care vizează capitala.

Mai mult de zece explozii au răsunat luni, la primele ore ale dimineţii, la Kiev, în timpul unei alerte de rachete balistice, potrivit unui jurnalist al AFP aflat la faţa locului, scrie Agerpres.

Russians struck a residential building in Kyiv



At least 9 people have been killed and 46 others injured, according to the latest reports. pic.twitter.com/4XoNPIdo9w — NEXTA (@nexta_tv) July 6, 2026

Timur Tkachenko, şeful Administraţiei Militare a oraşului Kiev, a raportat că o clădire de locuinţe a fost parţial distrusă între etajele 7 şi 9 în cartierul Podilski al oraşului.

‼️The first footage of the impacts from Kyiv.



Why are we living in a reality where there are phone calls, negotiations, and handshakes with Putin, Russians, and Russia in general?



How is it possible that, for five years in a row, Ukraine still cannot get enough Patriot air… pic.twitter.com/u61AgJfyt8 — Kateryna Lisunova (@KaterynaLis) July 5, 2026

Alte clădiri rezidenţiale cu mai multe etaje au fost, de asemenea, lovite în cartierul Podilski, iar alte trei blocuri de apartamente au fost vizate în cartierul Darnitski.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a raportat că atacul a distrus o „clădire nerezidenţială” în cartierul Podilski, precum şi mai multe garaje, un depozit şi o „clădire nerezidenţială” avariată, de asemenea, în cartierele Holosiivski şi Darnitski.

So, this is Kyiv tonight. Again on fire. Putin’s reiteration after Zelenskyy’s reiteration, after Putin’s reiteration etc. And the missiles and drones are still attacking. It’s know about 7 dead and 24 wounded so far.



The government communication is so militarized that last… pic.twitter.com/LuhZG4T8Fi — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) July 6, 2026

Au fost semnalate mai multe explozii în jurul orei 01:40, ora locală, şi apoi din nou în timpul valurilor ulterioare de atacuri, la ora 02:10 şi la ora 03:15, potrivit jurnaliştilor de la Kyiv Independent aflaţi la faţa locului.

Russia launched ballistic missiles and drones at Kyiv and the surrounding region overnight, killing at least eight people and injuring dozens.



Apartment buildings and other civilian sites were hit, with rescue crews searching for survivors. pic.twitter.com/a6WEpKJCit — Clash Report (@clashreport) July 6, 2026

Mii de locuitori din Kiev s-au îndreptat către staţiile de metrou pentru a se adăposti, în timp ce Forţele Aeriene ale Ucrainei au avertizat că câteva zeci de rachete se îndreaptă spre Kiev.