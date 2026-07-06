Antena 3 CNN Externe Rușii au atacat masiv Kievul cu rachete și drone. Zece explozii puternice și clădiri în flăcări. Sunt cel puțin 8 morți și 34 de răniți

Rușii au atacat masiv Kievul cu rachete și drone. Zece explozii puternice și clădiri în flăcări. Sunt cel puțin 8 morți și 34 de răniți

G.M.
2 minute de citit Publicat la 07:32 06 Iul 2026 Modificat la 07:36 06 Iul 2026
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cladire bombardata in kiev
Rușii au atacat masiv Kievul cu rachete și drone. FOTO: Serviciul de Urgență al Ucrainei

Rusia a atacat masiv cu rachete și drone Kievul și regiunea din apropiere în noaptea de duminică spre luni, scrie Kyiv Independent. Cel puțin opt persoane au murit și 34 au fost rănite. Atacul a avut loc la doar câteva ore după ce președintele Volodimir Zelenski a avertizat asupra unui nou atac la scară largă care vizează capitala.

Mai mult de zece explozii au răsunat luni, la primele ore ale dimineţii, la Kiev, în timpul unei alerte de rachete balistice, potrivit unui jurnalist al AFP aflat la faţa locului, scrie Agerpres.  

Timur Tkachenko, şeful Administraţiei Militare a oraşului Kiev, a raportat că o clădire de locuinţe a fost parţial distrusă între etajele 7 şi 9 în cartierul Podilski al oraşului.

Alte clădiri rezidenţiale cu mai multe etaje au fost, de asemenea, lovite în cartierul Podilski, iar alte trei blocuri de apartamente au fost vizate în cartierul Darnitski.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a raportat că atacul a distrus o „clădire nerezidenţială” în cartierul Podilski, precum şi mai multe garaje, un depozit şi o „clădire nerezidenţială” avariată, de asemenea, în cartierele Holosiivski şi Darnitski.

Au fost semnalate mai multe explozii în jurul orei 01:40, ora locală, şi apoi din nou în timpul valurilor ulterioare de atacuri, la ora 02:10 şi la ora 03:15, potrivit jurnaliştilor de la Kyiv Independent aflaţi la faţa locului.

Mii de locuitori din Kiev s-au îndreptat către staţiile de metrou pentru a se adăposti, în timp ce Forţele Aeriene ale Ucrainei au avertizat că câteva zeci de rachete se îndreaptă spre Kiev.

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Etichete: Război Ucraina atac drone atac rachete Kiev

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