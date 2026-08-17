Grecia va plăti anticipat 13 miliarde de euro din datoria publică pentru că vrea să depășească Italia

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Grecia vrea să ramburseze o datorie de aproximativ 13 miliarde de euro înainte de termen, în 2026, în încercarea de a reduce nivelul împrumuturilor sub cel al Italiei până la sfârșitul anului, potrivit unei surse citate de Bloomberg, scrie publicația elenă Ekathimerini.

Printre altele, planul include rambursarea unor împrumuturi de aproximativ 2,5 miliarde de euro către Mecanismul European de Stabilitate, precum și o obligațiune de 2,2 miliarde de euro care expiră în 2027.

În același timp, se preconizează că stocul de bonuri de trezorerie va fi redus cu 1,2 miliarde de euro până la 31 decembrie.

„Prin această mișcare, statul grec transmite un mesaj de asigurare suplimentară instituțiilor, agențiilor de rating, dar în principal comunității internaționale de investiții, că acționează cu previziune, în timp util și într-un moment sigur, pentru a reduce în continuare nevoile brute anuale de finanțare deja reduse după 2032”, au declarat oficiali ai Ministerului Finanțelor.

Rambursările anticipate vor continua și în anii următori, astfel încât împrumutul să fie rambursat integral până în 2031, față de planul inițial pentru 2041, au declarat aceiași oficiali.

Potrivit oficialilor de la Ministerul Economiei Naționale și Finanțelor, având în vedere că pentru fiecare miliard de euro rambursat anticipat, țara economisește 30 de milioane de euro la noul cost al împrumutului, Grecia economisește în total 360 de milioane de euro din cele 13 miliarde de euro. Pe o perioadă de șapte ani, economisește peste 2 miliarde de euro numai din această sumă, notează Protothema.

Dacă se iau în considerare și spread-urile mici, împreună cu factorul de credibilitate care atrage investitori majori, această strategie nu aduce decât beneficii.

În total, între 2019 și 2025, Grecia a efectuat rambursări anticipate ale unor împrumuturi în valoare totală de aproximativ 36 de miliarde de euro.

Rambursările anticipate vor continua în anii următori, astfel încât împrumutul în cauză să poată fi rambursat integral până în 2031, față de planul inițial din 2041.

Într-un raport recent, agenția germană de rating Scope Ratings „observă” o scădere semnificativă a datoriei Greciei. Aceasta estimează că aceasta va scădea la 107% din PIB în 2031, de la 136% în acest an și 128% în 2027. Rezultatul acestei reduceri rapide va fi că, până în 2031, Grecia va avea o datorie mai mică nu doar decât Italia — pe care se așteaptă să o depășească încă din acest an — ci și decât Franța și Belgia, apropiindu-se de nivelul mediu al datoriei din zona euro. Pentru zona euro, se preconizează că datoria va ajunge la 90% în 2031, același nivel ca în 2027.

Trebuie menționat că luna viitoare economia Greciei va fi evaluată de agențiile de rating DBRS, Moody's și SCOPE, în timp ce evaluările vor continua în octombrie de către Standard & Poor's și în noiembrie de către Fitch.