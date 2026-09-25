Propagandiștii ruși anunță o nouă „operațiune militară specială” în care ar folosi direct arme nucleare: „Va fi foarte scurtă”

Propagandiștii ruși și presa de stat de la Moscova pregătesc terenul pentru o nouă agresiune a rușilor în Europa, iar de această dată ținta ar fi un stat NATO. Rușii scriu despre o „nouă operațiune militară specială” care „va fi foarte scurtă”, relatează agenția națională de știri din Ucraina, UNN.

O agenție de presă de stat rusă a publicat un material cu titlul „Rusia se confruntă cu o nouă operațiune militară specială. Va fi foarte scurtă”, în care este discutat un posibil război între Rusia și Lituania, conform informațiilor publicate de UNN. Autorul articolului este propagandistul rus Oleksandr Nosovici, director al publicației RuBaltic și membru al Consiliului rus pentru Politică Externă și de Apărare, scrie UNN.

În articol, propagandistul compară Lituania cu Ucraina și susține că, dacă ar fi desfășurate focoase nucleare, Rusia ar putea folosi asemenea arme împotriva statului baltic fără să trimită forțe terestre.

„Din moment ce adversarii noștri sunt primii care mută discuția în sfera amenințării nucleare, Rusia își poate permite chiar să renunțe la desfășurarea forțelor terestre. Sunt suficiente rachete cu focoase adecvate”, se spune în textul lui Nosovici.

Potrivit Dossier Center și televiziunii lituaniene LRT, Oleksandr Nosovici face parte dintr-o rețea de influență activă în statele baltice, coordonată de serviciile speciale ale Kremlinului, și primește instrucțiuni directe de la coordonatori din Rusia.

Publicația precizează că asemenea mesaje agresive din presa controlată de Kremlin apar pe fondul avertismentelor serviciilor europene de informații privind posibile pregătiri ale Rusiei pentru provocări. Serviciul danez de informații militare, serviciile de informații cehe și prim-ministrul polonez, Donald Tusk, au avertizat, anterior, că există riscul unor atacuri hibride sau al unor lovituri militare limitate ale Rusiei împotriva teritoriului unor state NATO în lunile următoare.

Analiștii consideră Coridorul Suwalki, zona de frontieră dintre Polonia și Lituania care separă Belarusul de exclava Kaliningrad, drept unul dintre cele mai vulnerabile puncte.

Pe 16 septembrie, Parlamentul European a adoptat un raport privind războiul hibrid și consolidarea protecției integrității teritoriale și infrastructurii critice a UE împotriva amenințărilor venite din partea Rusiei.

Documentul propune crearea unui mecanism coordonat de răspuns la amenințări, după modelul articolului 4 din Tratatul NATO, precum și înființarea unei structuri care să țină o „Carte Neagră a Agresiunii Hibride Ruse”.