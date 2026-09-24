Un fermier cultivă bujori pe 65 de hectare și exportă tot în Olanda. Înainte creștea vaci

Robert Koszel este un fermier polonez care cultivă bujori pe 65 de hectare FOTO: Getty Images/ farmer.pl

Într-o zonă cu vaste culturi de legume, un fermier a pariat pe flori. Mai exact, el cultivă bujori pe o suprafață de 65 de hectare bujori. Toate florile sunt exportate în Olanda, de unde pleacă apoi în întreaga lume.

Robert Koszel este un fermier polonez din regiunea Lubelskie care s-a axat pe cultivarea acestor flori de nișă. Exportă bujorii, dar și răsaduri și bulbi, iar totul merge spre Țările de Jos, potrivit farmer.pl.

Dar ferma familiei Koszel din Bukowina are o istorie de șapte generații și doar din 2022 familia s-a concentrat pe cultivarea bujorilor.

Din cele 120 de hectare, bujorii ocupă deja 65 de hectare, din care 25 ha sunt pentru flori și 40 ha pentru rădăcini.

O investiție esențială pentru dezvoltarea fermei a fost construirea, în 2024, a unei camere frigorifice cu patru compartimente, precum și a unei hale de sortare, indispensabile pentru exportul florilor tăiate delicate.

Cea mai mare provocare în producție rămâne lipsa irigațiilor pe terenuri și perioadele de secetă tot mai frecvente. Fermierul încearcă să facă față provocărilor cu ajutorul fondurilor europene și al programelor naționale de modernizare.

Ferma Anei și a lui Robert Koszel este compusă din 65 de hectare de teren propriu și 55 de hectare terenuri arendate.

Acum, ramura principală a producției este cultivarea bujorilor. Decizia de a intra în acest segment a fost luată în urmă cu câțiva ani, iar de atunci amploarea producției crește sistematic.

„Am început să cultivăm bujori în anul 2022. Bujorul este cultivat pentru flori tăiate. Pentru flori tăiate avem 25 de hectare. Cultivăm, de asemenea, bujori pentru material săditor, adică pentru rădăcini. Cultivăm aproximativ 40 de hectare pentru rădăcini”, povestește Robert Koszel.

Cele două forme de cultivare au însă calendare complet diferite – recoltarea florilor și a rădăcinilor este separată de câteva luni, ceea ce permite distribuirea muncii în fermă pe o perioadă mai lungă a sezonului.

„Florile le recoltăm la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie, iar rădăcinile de la jumătatea lunii august până în octombrie”, explică fermierul.

Dezvoltarea acestei culturi nu se bazează doar pe activitatea lui Robert Koszel, ci pe un întreg model de afaceri construit pe colaborarea cu parteneri, atât din punct de vedere financiar, cât și comercial, colaborare care ajunge până la furnizorii olandezi de material săditor.

„În anul 2022 a fost înființată compania Piwonia Polonia. Suntem patru asociați. Primele plante le-am primit din Olanda”, spune Koszel.

Printre soiurile cultivate predomină: Sarah Bernhardt, Coral Sunset, Ivory Victory, Albert Crousse și Jacorma. Florile și materialul săditor ajung pe piața olandeză, de unde sunt distribuite mai departe către clienți finali din întreaga lume.

Cultivarea bujorilor nu este deloc ușoară – necesită un sol pregătit corespunzător și o protecție precisă a plantelor, iar gama de produse fitosanitare disponibile este, în acest caz, mult mai restrânsă decât în cazul culturilor tradiționale.

„Pământul trebuie să fie bine pregătit și trebuie să aibă un pH corespunzător. Protecția este foarte limitată aici, pentru că nu avem prea multe produse disponibile. Ne bazăm pe combaterea mecanică a buruienilor. Pentru monocotiledonate, adică erbicide, apoi insecticide și anumite fungicide, pentru că avem și noi probleme, în general, ca la plante, cu putregaiul cenușiu și cu alți agenți patogeni”, explică fermierul.

Momentul recoltării este esențial pentru calitatea și valoarea comercială a producției și necesită multă intuiție și experiență.

„Bujorii se recoltează în faza de boboc bine dezvoltat. Tăiem floarea de bujor la o lungime de 50–60 de centimetri. Nu poate fi tăiată prea devreme, dar nici prea târziu, când este deja înflorită, pentru că atunci nu mai este marfă comercială”, subliniază Koszel.

Pentru că florile de bujor tăiate trebuie răcite imediat, ferma a investit în infrastructura frigorifică necesară, fără de care ar fi fost dificil să se ia în calcul exportul pe piața vest-europeană.

„În anul 2024 am început să construim camera frigorifică pentru flori. Florile tăiate trebuie recoltate rapid și răcite rapid, pentru a nu se deschide. Am construit acolo patru camere frigorifice, iar o a doua hală am amenajat-o pentru sortare și procesare. Anul trecut am finalizat această investiție”, explică fermierul.

În structura culturilor fermei, pe lângă bujori, se regăsesc și alte plante mai puțin obișnuite în Polonia – tutunul și fasolea verde. Prin urmare, Robert Koszel se concentrează consecvent pe culturi de nișă, care necesită cunoștințe specializate, dar oferă o rentabilitate mai mare decât cele tradiționale.

Înainte de a cultiva bujori, Koszel a avut mai bine de 10 ani fermă de vaci.