România își schimbă rețeaua energetică. Ce rol vor avea bateriile în stabilitatea rețelei

Strategiile energetice sunt discutate de ani de zile, însă încep să fie vizibili tot mai mulți pași concreți. Sursa foto: Getty Images

Energia și tehnologia sunt în prim-plan la București. Peste 350 de expozanți din 28 de țări participă la Energy Expo 2026, eveniment care reunește companii, specialiști și investitori din industria energiei.

La târg sunt prezentate cele mai noi soluții pentru stocarea energiei, eficiență energetică și un consum mai inteligent.

Ajuns la cea de-a treia ediție, evenimentul vine într-un moment important pentru piața energetică din România, care trece printr-o perioadă marcată de numeroase provocări.

România, între noi surse de energie și nevoia de stabilitate a rețelei

Cristian Dragomir, Chief Executive Officer al WALDEVAR, spune că strategiile energetice sunt discutate de ani de zile, însă încep să fie vizibili tot mai mulți pași concreți.

„Strategiile energetice se discută de foarte, foarte mult timp, însă vedem din ce în ce mai mulți pași concreți care se întâmplă în această direcție. Am devenit un hub relevant regional pentru generarea de energie din diverse surse fotovoltaice.

Avem un mix energetic care ne permite o stabilitate a rețelei și o stabilizare la nivel european a interconexiunilor. E drept, investițiile trebuie să se întâmple în continuare în rețele și în capacitățile de interconectare cu statele membre.

Cu toate astea, trebuie să ne uităm la faptul că venim pe un fond istoric al unei rețele centralizate, care acum se descentralizează. Avem în continuare nuclearul și vedem că provocările date de cotele Dunării au pus presiune și au stresat rețeaua. Însă am trecut cu brio peste aceste piedici, tocmai prin prisma mixului energetic”, a explicat Cristian Dragomir.

Ce rol vor avea bateriile în sistemul energetic

Una dintre provocările actuale este reprezentată de caracterul volatil al unor surse regenerabile, precum energia fotovoltaică și cea eoliană. În acest context, bateriile pot contribui la echilibrarea rețelei.

„Este drept că fotovoltaicul este o sursă volatilă, la fel ca și eolianul. Este drept că rețeaua trebuie echilibrată, iar rolul bateriilor vine exact în completarea acestor aspecte.

Vorbim despre faptul că am scos din rețea o sursă stabilă, cu un regim de funcționare în bandă, fără să punem la momentul oportun ceva în schimb. Acum venim cu foarte multe surse de generare.

Spunem deja de cinci ani că anul acesta vor fi cele mai mari proiecte de fotovoltaic sau de power generation. O spunem de cinci ani, an de an. Anul acesta chiar sunt cele mai mari”, a declarat reprezentantul WALDEVAR.

Proiecte de energie fotovoltaică de amploare

Cristian Dragomir a vorbit și despre proiectele de producere a energiei care se află în dezvoltare în mai multe zone ale țării.

„Vorbim despre proiectele care se întâmplă în zona de vest a țării. Vorbim de un gigawatt în fotovoltaic, încă de peste 600 megawați tot în aceeași regiune, restul de 700 de megawați lângă București.

Și atunci asta ne va oferi, alături de baterie, evident, stabilitatea rețelei, controlul de tensiune al rețelei, controlul de frecvență și răspuns rapid la variațiile din rețea”, a explicat Cristian Dragomir, Chief Executive Officer al WALDEVAR.

Energy Expo reunește companii și specialiști din domeniul energetic și pune în prim-plan soluțiile dedicate producerii, stocării și utilizării eficiente a energiei.