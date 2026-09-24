CNAIR avertizează că TollRo riscă să se blocheze din prima zi, iar şoferii ar putea fi amendaţi. Miruţă vrea lansarea la 1 octombrie

CNAIR avertizează că TollRo riscă să se blocheze din prima zi, iar şoferii ar putea fi amendaţi. Foto: Getty Images

De la 1 octombrie 2026, pentru vehiculele de peste 3,5 tone, ar urma introdus în România sistemul de taxare rutieră TollRo, bazat pe distanța parcursă și nivelul de poluare. Dar CNAIR avertizează că, în urma testelor, s-a constatat că sistemul nu poate fi lansat atât de repede, iar şoferii ar putea fi amendaţi, deşi ei au încercat să plătească. "Una peste alta, ne așteptăm să avem niște probleme în funcționarea și aplicarea acestui sistem", a declarat Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR, la RFI. Radu Miruţă, ministrul interimar al Transporturilor, insistă cu lansarea TollRo la 1 octombrie.

CNAIR transmite că noul sistem electronic de taxare TollRo se află în faza de testare, dar prezintă o serie de erori majore pe care furnizorul, o firmă privată, trebuie sa le remedieze. Dacă erorile nu vor fi remediate, iar TollRo va fi lansat la 1 octombrie, şoferii riscă să fie amendaţi, deşi ei au încercat să plătească, avertizează Alin Șerbănescu.

Oficialul CNAIR adaugă că o problemă este şi lipsa personalului care să opereze și să asigure mentenanța sistemului: "Avem și aici deficit. Deci, una peste alta, ne așteptăm să avem niște probleme în funcționarea și aplicarea acestui sistem".

CNAIR a cerut amânarea lansării sistemului TollRo până în aprilie 2027, solicitarea de amanare nu a avut sustinere din partea Parlamentului şi a Guvernului.

Radu Miruţă, ministrul interimar al Transporturilor, insistă cu lansarea TollRo la 1 octombrie: "CNAIR a avut la dispoziție suficient timp".

"Tot de la 1 octombrie, sistemul TollRo gestionat de CNAIR ar trebui să fie funcțional. CNAIR a avut la dispoziție suficient timp pentru a pregăti și testa sistemul contractat și pentru a se asigura că acesta funcționează așa cum trebuie. Cum pot exista și penalități dacă e cazul furnizorilor care nu și-au făcut treaba.

Este un proiect finanțat din bani europeni care nu reinventează apa caldă, ci aduce și în România un principiu echitabil, folosit de ani buni în multe state occidentale, cu rezultate bune pentru stat, pentru cetățeni și pentru mediul de afaceri", a postat Radu Miruţă pe Facebook.

Cum se schimbă rovinieta și ce este TollRo

De la 1 octombrie 2026, România va trece la un nou sistem de tarifare pentru utilizarea drumurilor naționale. Pentru autoturisme și vehiculele de marfă de până la 3,5 tone, valoarea rovinietei va fi influențată și de clasa de emisii, în timp ce pentru vehiculele de peste 3,5 tone va fi introdus sistemul TollRo, bazat pe distanța parcursă și nivelul de poluare.

Pentru vehiculele de marfă cu masa de peste 3,5 tone, actuala rovinietă va fi înlocuită de TollRo. Taxa va fi calculată prin înmulțirea unui tarif unitar cu distanța parcursă, exprimată în kilometri întregi, pe rețeaua de drumuri naționale.

Este introdus astfel un criteriu nou în calcularea tarifului de utilizare a infrastructurii: numărul efectiv de kilometri parcurși. Valoarea taxei va ține cont și de clasa de emisii a vehiculului.

TollRo va include atât costul infrastructurii, cât și o componentă aferentă costurilor externe generate de poluare, în aplicarea principiului „poluatorul plătește”.