CNAIR cere amânarea sistemului TollRo până în aprilie 2027. Sistemul este încă în etapa de pilotare

În 2026, apare sistemul TollRo, iar rovinieta va fi plătită în funcţie de poluare. Foto: Getty Images

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a solicitat Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii (MTI), cu informarea premierului, prorogarea până la 1 aprilie 2027 a termenului de aplicare a sistemului TollRo şi a rovinietei, în condiţiile în care sistemul se află încă în etapa de pilotare.

Potrivit unui comunicat al instituţiei, remis Agerpres, transportul de marfă intră de la 1 octombrie într-un vid de aplicare, "fără o decizie a Parlamentului în următoarele 12 zile".

„Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a transmis, pe data de 7 septembrie 2026, Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu informarea Prim-Ministrului, o solicitare formală privind trei măsuri urgente: prorogarea termenului de aplicare a TollRo şi a rovinietei la 1 aprilie 2027, corelarea corespunzătoare a termenului de interoperabilitate SETRE (Serviciul European de Taxare Rutieră Electronică, n.r.) şi suplimentarea organigramei Companiei cu posturile necesare operării sistemului şi instituirea furnizorului naţional de servicii de tarifare rutieră", se menţionează în comunicat.

La 11 zile de la transmitere, CNAIR precizează că nu a primit niciun răspuns din partea MTI.

Instituţia a mai cerut suplimentarea posturilor la sfârşitul lunii martie, iar instituirea furnizorului naţional la începutul lunii aprilie 2026. Au trecut aproape şase luni fără nicio soluţionare, se precizează în document.

„Sistemul livrat de prestator nu a intrat încă în etapa recepţiei calitative, care, potrivit contractului, nu poate începe decât după finalizarea testării şi a pilotării.

Miercuri, 16 septembrie, CNAIR a deschis pilotarea publică, iar aplicaţia TollRo este disponibilă gratuit în App Store şi Google Play. Ca atare, conducătorii auto şi operatorii de transport o testează deja în condiţii reale de trafic", se mai arată în comunicat.

Conform sursei citate, această etapă are ca scop evidenţierea neconformităţilor pe care prestatorul are obligaţia contractuală să le remedieze.

„Pilotarea durează, potrivit contractului, minimum patru săptămâni. În acest context, chiar şi în ipoteza ideală (fără nicio neconformitate care să impună remedieri şi reluarea unui ciclu de testare, ipoteză pe care etapele parcurse până acum nu o susţin), etapa nu s-ar putea încheia înainte de jumătatea lunii octombrie.

În această situaţie, CNAIR nu va percepe un tarif obligatoriu printr-un sistem aflat în pilotare şi îşi va valorifica integral drepturile contractuale faţă de prestator", menţionează reprezentanţii instituţiei.

Transportatorii sunt invitaţi să descarce aplicaţia şi să transmită observaţiile direct din aplicaţie sau prin portal.etoll.ro, se mai arată în document.

„Menţinerea termenului de 1 octombrie fără modificarea legii ar înseamna de fapt o obligaţie legală în vigoare, însoţită de sancţiuni, pentru care însă nu există instrumentul tehnic de plată. Transportatorii ar fi expuşi la amenzi pentru o obligaţie pe care nu o pot executa, bugetul nu ar încasa nimic, iar instanţele ar fi sesizate cu un volum foarte mare de contestaţii", notează CNAIR.

Potrivit comunicatului, prorogarea solicitată nu are ca scop evitarea aplicării tarifului de la 1 octombrie 2026, ci urmăreşte corelarea datei legale cu ziua în care legea ar putea fi respectată în mod real.

„Guvernul interimar nu poate emite ordonanţe, dar poate răspunde solicitării CNAIR. De asemenea, Executivul, poate aviza posturi şi poate susţine o iniţiativă parlamentară. Când mai rămân doar 24 de zile până la un termen legal şi 11 dintre ele trec fără niciun un răspuns, tăcerea nu mai este prudenţă, ci o lipsă de decizie ale cărei consecinţe sunt suportate de transportatorii.

Astfel, CNAIR „a semnalat, a fundamentat şi a propus soluţia”.

„Răspunderea pentru ceea ce se întâmplă de la 1 octombrie aparţine însă celor care au avut documentele pe masă dar le-au ignorat.

Singura instituţie care mai poate rezolva situaţia în timpul rămas este Parlamentul, prin procedură de urgenţă, aşa cum a făcut-o în luna iunie, în doar două săptămâni. Subliniem că indiferent de evoluţia negocierilor pentru formarea Guvernului, această lege nu are o miză politică şi ca atare considerăm că ar trebui tratată cu celeritate", se mai arată în document.

CNAIR face apel la parlamentarii responsabili şi raţionali să susţină prorogarea până la 1 aprilie 2027 a legii.

„Vom sprijini orice iniţiativă în acest sens, indiferent de iniţiator. Solicitarea patronatelor din transport privind pilotarea şi acordarea unei perioade de conformare fără amenzi, merge în aceeaşi direcţie. CNAIR poate pune la dispoziţia Parlamentului, imediat, textul propunerii legislative", notează instituţia.