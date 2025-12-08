Noi schimbări în taxele pe care le plătesc şoferii. În 2026, apare sistemul TollRo, iar rovinieta va fi plătită în funcţie de poluare

În 2026, apare sistemul TollRo, iar rovinieta va fi plătită în funcţie de poluare. Foto: Getty Images

Apar schimbări importante pentru şoferi, pentru că, începând de anul viitor, modul în care sunt taxate mașinile se modifică radical. Vehiculele grele vor fi impozitate pe kilometru parcurs, iar rovinieta se va plăti în funcţie de norma de poluare. Deşi noile reguli ar fi trebuit să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2026, implementarea practică va fi amânată pentru jumătatea anului.

Din 2026, sistemul de taxare rutieră va fi modificat atât în ceea ce priveşte atât vehiculele grele, cât şi cele uşoare, confirm unui anunţ al autorităților.

Pentru vehiculele cu masa totală autorizată de peste 3,5 tone se introduce un sistem electronic de plată pe kilometru parcurs, denumit TollRo, care înlocuieşte actuala rovinietă fixă. Plata se va face în funcţie de distanţa parcursă pe rețeaua de drumuri naţionale, categoria vehicului şi clasa de emisii poluante.

Pentru autoturismele şi vehiculele uşoare, sistemul de rovinietă rămâne, dar cu reguli noi. Valabilitatea şi încadrările vor fi adaptate pe baza clasei de emisii. În plus, se introduce o perioadă de graţie, care permite plata rovinietei până la 24.00 a zilei următoare utilizării drumurilor naţionale.

Tarifele actualizate pentru rovinietă vor fi diferenţiate după categorii şi emisii. Urmează să fie stabilite de autorităţi aceste preţuri. Deşi noile reguli ar fi trebuit să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2026, implementarea practică va fi amânată pentru jumătatea anului.

Cât costă rovinietele pentru autoturisme acum

Valabilitate 12 luni: 50 euro

Valabilitate 1 zi: 3,5 euro

Valabilitate 10 zile: 6 euro

Valabilitate 30 zile: 9,5 euro

Valabilitate 60 zile: 15 euro