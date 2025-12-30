Ministrul Sănătăţii din Rusia anunţă că nu poate îndeplini ordinul lui Putin: Elixirul tinereţii nu poate fi creat

Ministrul Sănătăţii din Rusia anunţă că nu poate îndeplini ordinul lui Putin. Sursa foto: Hepta

Rusia nu are în prezent capacitatea de a crea un remediu universal pentru prelungirea tinereții, dar face progrese în creșterea speranței de viață, a declarat ministrul rus al Sănătății, Mihail Murașko, notează Moscow Times. Vladimir Putin a mărit de 8 ori sumele alocate cercetării în acest domeniu. Printre proiectele susținute de Putin se numără studii privind mecanismele imunității înnăscute în formarea îmbătrânirii fiziologice și patologice, căutarea de markeri pentru prezicerea cursului îmbătrânirii și studiul relației dintre modificările din creier și ochi și boala Alzheimer.

"Crearea unei pastile anti-îmbătrânire universale va rămâne o provocare. Probabil că ar trebui să abordeze, în primul rând, problemele de reglare a sistemului imunitar. Această inițiativă privind longevitatea este finanțată în prezent activ în țara noastră și în străinătate, deoarece creșterea speranței de viață și, cel mai important, un stil de viață sănătos sunt fundamentale pentru umanitate”, a declarat ministrul rus al Sănătăţii într-un interviu acordat Rossiya-24.

Potrivit lui Murashko, specialiștii ruși au făcut progrese în prelungirea duratei de viață. Ministrul nu a oferit detalii, adăugând doar că o combinație de factori, inclusiv boli autoimune, diabet și alte afecțiuni, influențează probabilitatea unei vieți lungi.

Directorul general al Sberbank, optimist

La sfârșitul lunii noiembrie, directorul general al Sberbank, Herman Gref, a declarat că oamenii vor avea șansa de a trăi veșnic „în jurul anului 2032”. Bancherul a făcut această declarație în timpul unei discuții cu președintele Vladimir Putin la conferința „Călătorie în lumea inteligenței artificiale”.

Președintele a susținut sugestia lui Gref, afirmând că speranța medie de viață în Rusia ar putea fi crescută la 150 de ani.

Putin, "obsedat de ideea vieții veșnice"

În septembrie 2024, The Times a relatat că Putin, „obsedat de ideea vieții veșnice”, le-a ordonat oamenilor de știință să dezvolte tratamente anti-îmbătrânire. Potrivit ziarului, Ministerul Sănătății a solicitat rapoarte de la institutele științifice cu privire la activitatea lor privind metodele de combatere a îmbătrânirii celulare, a tulburărilor cognitive, a osteoporozei și de întărire a sistemului imunitar.

Finanțarea cercetării în domeniul îmbătrânirii și prelungirii vieții a crescut de peste opt ori în ultimii cinci ani, în Rusia. Valoarea sprijinului a crescut de la 21 de milioane de ruble în perioada 2016-2020 la 172 de milioane de ruble în perioada 2021-2025.

Moscova a sprijinit 43 de proiecte în domeniul medicinei fundamentale legate de îmbătrânire, în timp ce în perioada 2016-2020 au existat doar șapte astfel de proiecte. Majoritatea cererilor au fost aprobate în perioada 2021-2023. Mărimea granturilor standard a crescut de la 3-6 milioane de ruble în 2017 la 4-7 milioane de ruble anual în 2024.

Interesul lui Vladimir Putin pentru prelungirea vieții a fost observat şi în timpul unei vizite din septembrie la Beijing, când a vorbit cu Xi Jinping despre perspectivele creșterii speranței de viață și posibilitatea transplanturilor permanente de organe.