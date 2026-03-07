Câți bani am pierdut în 7 zile de război în Orient. Românii sunt loviți în buzunare la raft, la pompă și când folosesc servicii de bază

Conflictul din Orientul Mijlociu îi costă scump pe români.
Prețul carburanților a atins vârful ultimilor ani, iar barilul de petrol pare că nu se mai oprește din creștere.
Astfel, prețul petrolului Brent, de referință pe plan global, a atins 93,32 de dolari pe baril în cursul zilei de vineri
De la pompă, scumpirea ajunge ușor la raft.
În 7 zile, plinul de benzină s-a scumpit cu 20 de lei
Încă de vineri, litrul de motorină se vindea la unele stații de alimentare 8 lei și 70 de bani.
Benzina standard a ajuns 8, 30 lei iar cea premium a sărit de 9 lei.
Astfel, un plin a ajuns să coste cu până la 20 de lei în plus față de acum o săptămână.
Dacă ne raportăm la prețurile de acum 8 luni, de exemplu, scumpirea asociată unui plin este de aproximativ 50 de lei.
Avansul carburanților se vede imediat în prețul de la raft.
Pâinea și laptele înregistrează o creștere estimată de aproximativ 2% față de decembrie 2025 doar pe seama acestui factor.
Pentru carne, leguminoase sau produse congelate, unde lanțul logistic este mai complex și implică transport frigorific, impactul ajunge la aproximativ 3%.
Combustibilii pentru transportul maritim s-au scumpit cu până la 40% într-o săptămână
În industria textilă, transportul materiilor prime, producția și distribuția internațională contribuie la scumpiri estimate de aproximativ 2% pentru tricouri și blugi și de aproximativ 3% pentru încălțăminte.
Cea mai mare presiune apare însă în serviciile de bază.
Transportul public, unde autobuzele funcționează în principal pe motorină, înregistrează scumpiri de aproximativ 7%.
Alte servicii esențiale - precum apa și canalizarea - se scumpesc cu aproximativ 2%.
Aceste calcule surprind realitatea la nivel național.
Dacă extindem perspectiva, se poate remarca faptul că prețul combustibililor folosiți de navele maritime este în creștere accelerata.
Doar în ultimele 7 zile scumpirile acestui produs au atins 30% - 40%.
România importă pe cale maritimă în special țiței și alte produse petroliere.
Tot pe cale maritimă mai vin electrocasnice, haine, piese auto și echipamente industriale din Asia.