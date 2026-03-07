Câți bani am pierdut în 7 zile de război în Orient. Românii sunt loviți în buzunare la raft, la pompă și când folosesc servicii de bază

1 minut de citit Publicat la 09:44 07 Mar 2026 Modificat la 09:44 07 Mar 2026

Lovituri efectuate de Israel în Teheran, sâmbătă, 7 martie 2026. Sursă foto: Profimedia Images

Conflictul din Orientul Mijlociu îi costă scump pe români.

Prețul carburanților a atins vârful ultimilor ani, iar barilul de petrol pare că nu se mai oprește din creștere.

Astfel, prețul petrolului Brent, de referință pe plan global, a atins 93,32 de dolari pe baril în cursul zilei de vineri

De la pompă, scumpirea ajunge ușor la raft.

În 7 zile, plinul de benzină s-a scumpit cu 20 de lei

Încă de vineri, litrul de motorină se vindea la unele stații de alimentare 8 lei și 70 de bani.

Benzina standard a ajuns 8, 30 lei iar cea premium a sărit de 9 lei.

Astfel, un plin a ajuns să coste cu până la 20 de lei în plus față de acum o săptămână.

Dacă ne raportăm la prețurile de acum 8 luni, de exemplu, scumpirea asociată unui plin este de aproximativ 50 de lei.



Avansul carburanților se vede imediat în prețul de la raft.

Pâinea și laptele înregistrează o creștere estimată de aproximativ 2% față de decembrie 2025 doar pe seama acestui factor.

Pentru carne, leguminoase sau produse congelate, unde lanțul logistic este mai complex și implică transport frigorific, impactul ajunge la aproximativ 3%.

Combustibilii pentru transportul maritim s-au scumpit cu până la 40% într-o săptămână

În industria textilă, transportul materiilor prime, producția și distribuția internațională contribuie la scumpiri estimate de aproximativ 2% pentru tricouri și blugi și de aproximativ 3% pentru încălțăminte.

Cea mai mare presiune apare însă în serviciile de bază.

Transportul public, unde autobuzele funcționează în principal pe motorină, înregistrează scumpiri de aproximativ 7%.

Alte servicii esențiale - precum apa și canalizarea - se scumpesc cu aproximativ 2%.

Aceste calcule surprind realitatea la nivel național.

Dacă extindem perspectiva, se poate remarca faptul că prețul combustibililor folosiți de navele maritime este în creștere accelerata.

Doar în ultimele 7 zile scumpirile acestui produs au atins 30% - 40%.

România importă pe cale maritimă în special țiței și alte produse petroliere.

Tot pe cale maritimă mai vin electrocasnice, haine, piese auto și echipamente industriale din Asia.