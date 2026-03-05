Șeful Uber, Dara Khosrowshahi, respinge echilibrul între viața profesională și personală. Angajații trebuie să răspundă și în weekend

Angajații care speră să găsească echilibrul între viața profesională și cea personală, dar și să aibă pauze de cafea și săptămâni de lucru de patru zile nu vor rezista mult la gigantul Uber, specializat în transportul în comun, în valoare de 157 de miliarde de dolari. CEO-ul Dara Khosrowshahi așteaptă o etică a muncii de neegalat din partea angajaților săi, inclusiv în weekenduri. Altfel, vor fi dați afară, scrie Fortune.

„Vom fi foarte exigenți. Dacă nu performați, vă vom anunța. Și dacă nu remediați problema, vă vom da afară”, a declarat Khosrowshahi recent în cadrul podcastului The Diary of a CEO.

Când Khosrowshahi a preluat rolul de lider al Uber în 2017, a implementat rapid o nouă strategie pentru a schimba lucrurile. La acea vreme, compania pierdea între 2,5 și 3 miliarde de dolari pe an și se baza pe o parte din succesul său, a explicat liderul tehnologic.

Pentru a readuce afacerea pe drumul cel bun, și-a analizat cu atenție echipa și a reorganizat cultura de lucru a companiei, inclusiv în afara orelor de program.

„O parte din munca asiduă este să trimit e-mailuri echipei sâmbăta. Și dacă nu primesc un răspuns sâmbătă, să le trimit un e-mail duminică cu un semn de întrebare. Ce se întâmplă?”, a continuat el.

Până acum, filosofia sa de leadership a funcționat: Khosrowshahi a subliniat că, anul trecut, Uber a generat un flux de numerar disponibil de 9,8 miliarde de dolari. Și, deși recunoaște că a lucra la o companie de ride-sharing nu este floare la ureche, el spune că angajații au o capacitate reală de acțiune, învață enorm și pot face o diferență tangibilă în lume.

„Deși vei fi muncit din greu, te vei distra de minune. Dar nu veni aici dacă vrei să te relaxezi”, a spus el.

„Viața înseamnă compromisuri”

Cultura de lucru exigentă a CEO-ului Uber nu este necesară doar pentru transformarea companiei. El dezvăluie că este o competență esențială a succesului.

„Pentru mine, cea mai importantă abilitate în viață este abilitatea de a munci din greu. Și nu este o abilitate pe care nu o poți pur și simplu decide că o vei practica”, a spus Khosrowshahi în podcast.

De două ori director executiv, a explicat că profesioniștii se concentrează prea mult pe carierele lor, gândindu-se dacă ar trebui să fie programator, doctor sau să studieze artele liberale. Însă adevărata cheie a succesului nu este alegerea domeniului ideal de activitate, spune Khosrowshahi: „trebuie doar să muncești din greu, iar succesul va veni”.

El transmite aceeași înțelepciune copiilor săi și îi sfătuiește și pe alții să-i urmeze exemplul.

„Nu voi lăsa pe nimeni să mă întreacă la muncă. Poate că sunt mai deștepți, mai talentați etc., dar nu voi lăsa pe nimeni să mă întreacă la muncă. Și cred că acesta este un avantaj uriaș pe care îl ai și, în timp, acest avantaj se amplifică”, a spus CEO-ul Uber.

Munca asiduă nu înseamnă efort nesfârșit

Chiar și Khosrowshahi își stabilește limite în ceea ce privește timpul personal: ori de câte ori este în oraș, își rezervă două ore pentru a lua cina cu familia. Dar, imediat după ce se termină masa, își verifică din nou e-mailurile la 21:30 și își verifică din nou inboxul când se trezește la 5:30 dimineața.

„E posibil să găsești un anumit echilibru în timp ce muncești din greu, dar întotdeauna va trebui să cedezi ceva. Credem în flexibilitate. Oamenii confundă lipsa flexibilității cu munca asiduă: poți munci din greu și, în același timp, poți avea flexibilitate. Desigur, există compromisuri. Viața este despre compromisuri”, ”, explică Khosrowshahi.