Acum, Zelenski are toate cărţile: Cum a ajuns Trump să aibă nevoie de dronele Ucrainei în războiul cu Iranul

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi preşedintele SUA, Donald Trump. Foto: Getty Images

Ucraina dispune în prezent de una dintre cele mai bune expertize din lume în privinţa interceptării dronelor iraniene - și acum vrea să profite de această experiență. Atacul lui Donald Trump asupra Iranului a arătat că Ucraina are, până la urmă, niște cărți de jucat, scriu jurnaliștii de la Politico.

Președintele SUA l-a criticat dur pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski anul trecut, la Casa Albă, spunându-i: „Ceea ce faci este foarte lipsit de respect. Acum nu ești într-o poziție foarte bună de negociere, nu ai cărțile bune, începi să ai probleme chiar acum”.

După un an, Ucraina poartă discuții la Kiev cu oficiali americani politicoși, dornici să vadă tehnologia anti-drone de top a Ucrainei.

„Partenerii noştri vin acum la noi, pentru ajutor”, a declarat Zelenski miercuri seară. „Au nevoie de expertiza noastră. Noi suntem deschiși. Dacă reprezentanții lor vor veni, le vom oferi expertiza noastră. Mai ales că există și o cerere din partea europenilor și a Statelor Unite”.

We received signals from partners in the Middle East. There have been strikes by Iranian “shaheds” on civilians in those countries. They are seeking our expertise. We are open. If their representatives come, we will provide the expertise. Especially since there is also a request… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 5, 2026

În acelaşi timp, Zelenski a declarat că discută și cu statele arabe care doresc să își modernizeze apărarea împotriva Iranului, cum ar fi Emiratele Arabe Unite, Qatar, Iordania și Bahrain. El a precizat clar că Kievul urmărește să obțină un avantaj strategic în urma discuțiilor.

„Desigur, acordăm orice fel de asistență, cu condiția ca aceasta să nu slăbească propria noastră apărare din Ucraina”, a adăugat liderul de la Kiev.

Comandant ucrainean: „10 oameni capabili cu drone valorează cât un regiment care luptă după tacticile din secolul trecut”

Motivul pentru care SUA încearcă acum o apropiere faţă de Zelenski îl reprezintă faptul că, în conflictul din Iran, folosirea unui interceptor antiaerian PAC-3, tras de o baterie Patriot şi în valoare de 4 milioane de dolari, pentru a doborî o dronă iraniană Shahed, care costă în jur de 30.000 de dolari, nu are prea mult sens.

După decizia lui Trump de a ataca Iranul alături de Israel, Teheranul a ripostat cu valuri de dronele și rachete balistice, care au ţintit bazele militare ale SUA din Orientul Mijlociu, precum mai multe ţări arabe din zona Golfului Persic şi inclusiv ţări precum Cipru, Turcia sau Azerbaidjan.

„Ai apărare antiaeriană, multe (rachete şi drone - n.r.) vin spre tine, iar tu reuşeşti să dobori cele mai multe dintre acestea”, a precizat şeful Departamentului de Război al SUA, Pete Hegseth. „Din când în când, un proiectil trece însă (de sistemele noastre antiaeriene)”.

Acum, există un motiv pentru care SUA apelează la expertiza Kievului: Ucraina doboară de, în războiul de 4 ani contra Rusiei, în special drone de tip Shahed, proiectate de Iran.

În luna ianuarie, Ucraina a trebuit să facă faţă unei medii zilnice de 143 de drone (kamikaze sau momeli) de tip Shahed, reuşind să intercepteze o medie de 122 de drone, potrivit unui studiu realizat de Institutul de Ştiinţă şi Securitate Internaţională.

În plus, unităţile ucrainene nu au reuşit doar să devină experte în apărarea contra dronelor, dar au remodelat câmpul de luptă prin folosirea de noi tactici ofensive în care au fost implementate dronele - aşa cum s-a văzut la exerciţiul militar NATO Hedgehog desfăşurat anul trecut în Estonia.

Exerciţiul a arătat cât de radical au schimbat dronele și sistemele de analiză în timp real regulile războiului modern: o mică echipă de operatori ucraineni a reușit să „anihileze” forțe NATO mult superioare numeric, demonstrând că pe câmpul de luptă actual orice mișcare devine rapid vizibilă și vulnerabilă.

În timpul unui scenariu, un grup de luptă format din câteva mii de soldați, inclusiv o brigadă britanică și o divizie estoniană, au încercat să efectueze un atac.

O singură echipă de 10 ucraineni, care au acţionat ca forţe inamice, „a distrus” două batalioane NATO: în aproximativ o jumătate de zi, militarii ucraineni au simulat distrugerea 17 vehicule blindate și au efectuat 30 de atacuri asupra altor ţinte.

Grupul de luptă NATO „doar se plimba, fără a folosi niciun fel de camuflare”, își amintește un participant. „Totul a fost distrus”.

Cum au „ masacrat ” ucrainenii trupele NATO doar cu drone. „Nu ne-am angajat într-un schimb de focuri”

„Zece oameni cu dronele și abilitățile potrivite astăzi valorează cât un regiment sau un batalion care luptă conform manualelor de tactică din secolului trecut”, a spus pentru Politico locotenent-colonelul Pavlo Laktionov, comandant adjunct al Brigăzii 412 Nemesis din cadrul Forțelor Sistemelor Fără Pilot/Drone ale Ucrainei.

Laktionov a adăugat că piloţii ucraineni de drone au reuşit să introducă în exerciţiul NATO „un element de imprevizibilitate” pe care trupele Alianţei, echipate cu vehicule blindate grele și aviație l-au contracarat cu dificultate.

Tacticile militarilor ucraineni au inclus atacarea trupelor NATO din spatele liniilor (unde militarii Alianţei credeau că sunt în siguranță şi nu se aşteptau la atacuri), supravegherea formațiunilor aliate adunate în grupuri mari (adesea fără ca acestea să fie camuflate adecvat), minarea drumurilor de acces i utilizarea războiului electronic pentru a dezactiva echipamentele cheie.

Multe dintre trupele NATO erau nedumerite de noua amenințare cu care se confruntau.

„Paradigma lor încă avea conceptul să spatele frontului e o zonă sigură. Nu mai funcționează așa - nu există zone sigure în războiul modern. Trupele lor se bazau pe acoperirea oferită de pădure sau copaci, dar, pentru camerele moderne termale sau cu infraroşii, pădurea devine doar un decor: oamenii şi echipamentele de luptă apar ca nişte pete albe şi strălucitoare”, a spus milliarul ucrainean.

Rezultatul: un veritabil „masacru” pentru trupele NATO.

„Nu ne-am angajat într-un schimb de focuri. Pur și simplu, nu i-am lăsat să ajungă la liniile de atac”, a adăugat Laktionov. „Acest lucru a dus la înfrângerea grupurilor ofensive care nu erau pregătite pentru o abordare atât de cuprinzătoare a utilizării dronelor”.

Laktionov a recunoscut, în acelaşi timp, că standardele NATO sunt foarte de folos armatei ucrainene.

„Această abordare: protocoale de control al focului, comunicare, coordonare — a fost o bază extrem de importantă în primele luni ale unui război major”, a spus Laktionov.

Acum, ambele părți fac schimb de lecții. Alianța Nord+Atlantică intenționează, de asemenea, să adreseze mai multe invitații instructorilor ucraineni de drone pentru a participa la exerciții și să actualizeze standardele interne pentru a face mai bine faţă războiului cu drone.

Zelenski speră să poată folosi expertiza ucrainenilor în războiul cu drone, ca element de negociere în obţinerea de sisteme antiaeriene de tip Patriot pentru ca Ucraina să poată face faţă atacurilor cu rachete balistice ale Rusiei. „Toată lumea poate vedea acum că experiența noastră în apărarea (antidronă) este, în multe privințe, de neînlocuit. Suntem gata să împărtășim această experiență și să ajutăm acele națiuni care au ajutat Ucraina în această iarnă și pe tot parcursul acestui război”, a declarat președintele ucrainean duminică.