Volodimir Zelenski, primit de Donald Trump la Casa Albă. Președintele SUA: "Suntem foarte aproape de momentul încetării focului"

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se află, vineri, la Washington, pentru a semna de-acum celebrul acord cadru prin care SUA capătă controlul asupra a jumătate din resursele minerale ale țării atacate de Rusia.

Zelenski a fost primit de președintele american Donald Trump la Casa Albă în jurul orei 18:20, ora României.

Cei doi și-au strâns mâinile și au stat câteva secunde pentru a fi filmați și fotografiați de jurnaliști, iar Trump a făcut binecunoscutul său gest cu pumnul strâns, consacrat la mitingurile electorale din campania prezidențială de anul trecut.

Liderul american a evitat întrebările reporterilor și și-a condus oaspetele în Biroul Oval.

După momentul primirii în Aripa de Vest a Casei Albe, au fost programate o întâlnire bilaterală și un prânz, evenimente deschise parțial unui mic grup de reporteri, conform presei internaționale.

În timpul vizitelor anterioare efectuate de președintele francez Emmanuel Macron și de premierul britanic Keir Starmer, aceste întâlniri s-au transformat în sesiuni prelungite de întrebări și răspunsuri, în cadrul cărora liderii respectivi l-au corectat în direct pe președintele american atunci când acesta a propagat neadevăruri sau informații inexacte.

Donald Trump a fost întrebat dacă SUA vor continua să trimită arme în Ucraina, în cazul în care nu se va ajunge la pace.

"Nu ne dorim să trimitem multe arme, ci ne dorim cu nerăbdare să încheiem războiul. Răspunsul este da. Dar sperăm că nu va trebui să trimitem prea multe (arme), pentru că abia aștept să se încheie războiul, rapid.

El a adăugat că apreciază acordul referitor la mineralele ucrainene, pentru că "SUA au nevoie" de ceea ce are Ucraina.

"Acum, țara noastră este tratată corect", a apreciat Trump.

Actualizare 19:10 "Sper să fiu reținut de istorie ca o persoană care a adus pacea. Acest lucru s-ar fi putut transforma în al treilea război mondial. Totul mergea în direcția greșită", a spus președintele SUA în debutul discuțiilor cu omologul ucrainean în Biroul Oval al Casei Albe.

El a lăudat rezistența ucrainenilor în războiul declanșat de Rusia, dar a estimat că acest conflict trebuie să înceteze.

"E un moment foarte important, dar cel mai important va fi când va înceta focul. Suntem foarte aproape de momentul acesta", a apreciat președintele american.

La rândul său, Volodimir Zelenski a afirmat că nu ar trebui să existe compromisuri cu președintele rus Vladimir Putin în negocierea unui acord de pace.

El i-a arătat lui Trump imagini cu atrocități comise de ruși război și a adăugat: "Cred că președintele Trump este de partea noastră".

Trump:



This could have turned into World War III. Everything was going in the wrong direction.



