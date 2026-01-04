“Aurul albastru” al Venezuelei a transformat țara în infern. Ce rol joacă China

Grupările de gherilă împart controlul asupra teritoriilor și minelor de minerale rare din Amazon. FOTO: Hepta

Creșterea cererii globale pentru minerale critice, esențiale pentru baterii, turbine eoliene și tehnologie militară, a transformat bazinul Amazonului într-o zonă strategică pentru exploatarea resurselor.

Grupări armate și comercianți clandestini din statele latino-americane, inclusiv din Venezuela, au profitat de lipsa supravegherii eficiente și de absența reglementărilor stricte, reușind să preia controlul asupra principalelor mine. În state precum Venezuela, Columbia sau Brazilia, aceste grupuri au devenit principalii beneficiari ai cursei internaționale după materialele rare. Situația alimentează conflictele locale și răspândește comercializarea ilegală a resurselor, pe măsură ce țările încearcă să-și asigure aprovizionarea cu materiale critice, așa cum arată o analiză The Guardian.

Exploatarea necontrolată are consecințe severe pentru mediu și comunitățile indigene din regiune. Distrugerea pădurilor, contaminarea râurilor și expunerea populațiilor la abuzuri sistematice fac parte din costurile sociale și ecologice ale cererii crescute. În paralel, unele state, precum Brazilia, încearcă să adopte strategii de suveranitate și control guvernamental pentru a proteja resursele și a limita impactul negativ asupra ecosistemului și populațiilor locale.

Jurnaliștii britanici au prezentat cazul generalului de brigadă Rafael Olaya Quintero, comandantul forței navale Orinoco, care urmărește traficanții de staniu și coltan pe căile navigabile de la granița Columbiei cu Venezuela.

Grupările paramilitare dețin controlul mineralelor critice de la granița dintre Columbia și Venezuela

Misiunea sa a devenit mai urgentă, deoarece trecerea globală către energia curată a generat o goană fără precedent pentru elementele din pământuri rare și mineralele critice. Aceste materiale sunt componente vitale în bateriile vehiculelor electrice, turbinele eoliene, avioanele de vânătoare și rachetele ghidate, cererea fiind determinată și de creșterea bugetelor de apărare din UE, SUA și China, precum și din întreaga lume.

Dificultatea pentru Olaya și echipa sa, staționată în Puerto Carreño, de-a lungul râului Orinoco, este că volume necunoscute din unele dintre cele mai căutate minerale din lume sunt canalizate prin scheme frauduloase care le maschează originea înainte de a ajunge la cumpărători internaționali.

„Vorbim despre grupuri care se finanțează prin economii ilicite: minerit, trafic de droguri, extorcare, răpire”, spune Olaya pentru The Guardian. „Nu există nicio ideologie în acest moment.”

Elementele de pământuri rare sunt extrase în zone aflate sub controlul grupărilor de gherilă, ceea ce implică abuzuri sistematice ale drepturilor omului și accelerează distrugerea mediului într-unul dintre cele mai vitale ecosisteme ale Pământului.

Opinia lui Olaya este împărtășită de António Guterres, secretarul general al ONU. La începutul acestui an, el a avertizat că „o amenințare iminentă devine din ce în ce mai mare”, menționând că majoritatea mineralelor critice necesare pentru tranziția energetică globală „se găsesc în apropierea teritoriilor popoarelor indigene”.

Cum sunt exploatate zăcămintele bogate de minerale critice din Amazon

Problema crește în bazinul Amazonului: una dintre cele mai vechi formațiuni continentale ale Pământului, cunoscută sub numele de Scutul Guiana, adăpostește zăcăminte bogate de minerale critice, inclusiv staniu, tungsten, tantal și elemente de pământuri rare.

Un miner venezuelean a povestit pentru The Guardian că minele din apropierea comunității sale din statul Bolívar din Venezuela au fost confiscate în 2023, când au sosit sute de insurgenți din Armata de Eliberare Națională (ELN), cel mai mare grup de gherilă activ din Columbia, însoțiți de cumpărători chinezi. „Luni mai târziu, au adus elicoptere. Luau materialele”, își amintește el.

Când gherilele au preluat controlul, liderii indigeni au fost cooptați, amenințați sau cumpărați. Cei care au refuzat să lucreze sub ELN nu și-au putut continua munca în secret decât noaptea, în puncte miniere ascunse.

„Au o mulțime de oameni înarmați și controlează totul”, spune un tânăr membru indigen venezuelean al ELN. „Acum, majoritatea indigenilor sunt acolo, [lucrând] cu ei.”

În regiunea Amazonas și nord-vestul statului Bolívar, unde se află majoritatea minelor de minerale critice, Frontul José Daniel Pérez Carrero al ELN și grupul disident FARC Frontul Acacio Medina din Segunda Marquetalia, enumerate în SUA ca organizații teroriste, împart teritoriul și minele în timp ce controlează rutele de trafic de droguri.

Defrișarea rapidă care însoțește unele operațiuni miniere îi alarmează chiar și pe minerii locali. „Au dărâmat totul și au făcut un aeroport. Este oribil”, spune un miner. „În doi sau trei ani, întregul râu va fi contaminat pentru că au intrat deja multe utilaje de calibru mare.”

Se presupune că grupurile de gherilă controlează, de asemenea, prostituția în zonele miniere. „Gherilele sunt cele care vând femei pentru aur”, spune o altă sursă. Alții descriu execuții și închisori improvizate în junglă folosite de grupurile armate pentru a-i pedepsi pe cei care le încalcă regulile.

Rezervele de coltan din Venezuela, cunoscut și sub numele de „aur albastru”

Mineralele critice au căpătat pentru prima dată semnificație geopolitică în bazinul Amazonului în 2009, când președintele de atunci, Hugo Chávez, a anunțat că Venezuela deține o „mare rezervă” de coltan - cunoscut și sub numele de „aur albastru”.

În mijlocul unui vid de reglementare, comercianții și minerii clandestini s-au repezit în regiune la începutul anilor 2010, urmărind ceea ce considerau o nouă goană după aur. Abia în 2016, la trei ani după moartea lui Chávez, succesorul său, Nicolás Maduro, a semnat decretul arcului minier Orinoco, care desemna 112.000 km pătrați pentru dezvoltarea minieră, inclusiv zone desemnate pentru extracția coltanului.

Cu toate acestea, investițiile străine așteptate nu au venit niciodată. În loc de corporații miniere, grupuri armate au preluat controlul asupra districtelor miniere din sudul Venezuelei, transformând fundamental industria.

Circumstanțele au fost diferite în Brazilia, deoarece țara a efectuat studii geologice ale subsolului său pe tot parcursul dictaturii militare din anii 1970. Astăzi, pentru a proteja cele mai mari rezerve de niobiu din lume și al doilea cel mai mare depozit de elemente din pământuri rare, președintele Luiz Inácio Lula da Silva a adoptat o strategie de „suveranitate națională”, menținând supravegherea guvernamentală în timp ce sprijină parteneriatele internaționale.

Restricțiile Chinei au amplificat controlul traficanților și al grupărilor paramilitare

Nu va exista o lipsă de cumpărători pentru aceste minerale. Zeci de interviuri cu mineri, traficanți, comercianți de minerale și agenții de aplicare a legii dezvăluie că mineralele critice din Amazon pot fi urmărite până la exportatori din orașele portuare din Caraibe columbiene și venezuelene. O mare parte din acestea sunt destinate Chinei.

Restricțiile la export ale Chinei asupra elementelor critice de pământuri rare, impuse în aprilie ca represalii pentru tarifele americane, au intensificat concurența globală pentru surse alternative de aprovizionare. Pe măsură ce țările occidentale încearcă să se diversifice față de dominația chineză, cumpărătorii chinezi accesează din ce în ce mai mult materiale din regiuni cu o supraveghere și reglementare slabă, inclusiv zona de frontieră columbio-venezuelană.

Pentru Olaya, metalele de tranziție din bazinul Amazonului au devenit o problemă strategică. „Pământurile rare”, spune el, „influențează conflicte la nivel internațional, de la chestiuni comerciale la geopolitică.”