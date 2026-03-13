Cum va fi vremea până la jumătatea lunii aprilie. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

<1 minut de citit Publicat la 09:13 13 Mar 2026 Modificat la 09:14 13 Mar 2026

Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Foto: Hepta

Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 16 martie - 13 aprilie. Potrivit specialiștilor, în primele două săptămâni temperaturile vor fi mai mari decât cele specifice datei din calendar în majoritatea regiunilor.

Săptămâna 16.03.2026 – 23.03.2026

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, nordice, precum și la munte, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.

Săptămâna 23.03.2026 – 30.03.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Excepție vor face regiunile sudice și sud-estice, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice, nordvestice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 30.03.2026 – 06.04.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru această perioadă, în toate regiunile.

Săptămâna 06.04.2026 – 13.04.2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale în majoritatea regiunilor.