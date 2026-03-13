SUA suspendă pentru 30 de zile sancțiunile asupra petrolului rusesc blocat pe mare, din cauza creşterii preţurilor la nivel global

Administrația Trump anunță o derogare de 30 de zile pentru petrolul rusesc blocat pe mare, pe fondul îngrijorărilor legate de războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului, care tulbură piețele, notează The Guardian.

SUA au ridicat temporar sancțiunile asupra petrolului rusesc blocat pe mare. Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA, a anunțat joi seară o „autorizare temporară”, permițând țărilor să cumpere petrol rusesc blocat timp de 30 de zile. Trump „lucrează pentru a menține prețurile scăzute”, a spus el, după ce prețurile medii ale combustibililor din SUA au crescut cu 65 de cenți pe galon într-o lună.

„Această măsură pe termen scurt, adaptată strict, se aplică doar petrolului aflat deja în tranzit și nu va oferi beneficii financiare semnificative guvernului rus, care își obține majoritatea veniturilor energetice din taxele evaluate la punctul de extracție”, a susținut Bessent.

Țițeiul Brent, la peste 100 de dolari barilul

Țițeiul Brent, referința internațională, a rămas peste 100 de dolari pe baril în primele tranzacții de vineri, în ciuda acestei ultime măsuri dintr-o serie de măsuri menite să atenueze îngrijorările legate de impactul economic al avertismentului SUA-Israel asupra Iranului.

Conflictul din Orientul Mijlociu a închis aproape complet strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante artere din comerțul global, prin care trec de obicei aproximativ o cincime din petrolierele maritime și de gaze din lume.

Deși administrația Trump s-a angajat în repetate rânduri să escorteze navele prin strâmtoare, activitatea încă nu și-a revenit. Regimul iranian a declarat că nu va permite exportul „nici unui litru de petrol” din regiune atât timp cât atacurile americane și israeliene continuă.