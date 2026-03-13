Vremea în București, în acest weekend: Noaptea e ger, maximele scad cu 5°C până duminică. Prognoza pentru Capitală arată când e soare

Flori acoperite de brumă dimineața. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri o prognoză specială pentru municipiul București, valabilă în intervalul 13 martie, ora 10:00 – 15 martie, ora 20:00. Meteorologii anunță un weekend în general plăcut, dar cu o răcire treptată a vremii până duminică.

Vineri: vreme frumoasă și temperaturi peste normal, dar temperaturi cu minus noaptea

Potrivit meteorologilor, până sâmbătă dimineață, vremea va fi frumoasă, iar temperaturile din timpul zilei vor fi peste valorile obișnuite pentru această perioadă a anului. Cerul va fi mai mult senin, însă spre finalul intervalului pot apărea nebulozitate joasă sau ceață.

Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 16 grade Celsius, iar minima din timpul nopții va coborî la -1…2 grade.

Sâmbătă: temperaturi în scădere ușoară

De sâmbătă dimineață până duminică dimineață, valorile termice vor scădea ușor. Cerul va fi variabil, iar mai ales în a doua parte a nopții se va forma din nou nebulozitate joasă.

Vântul va sufla slab și moderat. Maxima zilei va fi de aproximativ 13 grade, iar temperatura minimă se va situa între 0 și 2 grade.

Duminică: temperaturile maxime scad până la 11 grade

Duminică, între orele 08:00 și 20:00, răcirea vremii va continua, iar temperaturile se vor apropia de cele normale pentru mijlocul lunii martie. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă a zilei va ajunge la aproximativ 11 grade Celsius.

Meteorologii precizează că, în intervalul 13 martie, ora 10:00 – 15 martie, ora 20:00, pentru municipiul București nu sunt în vigoare atenționări sau avertizări meteorologice.

Specialiștii de la ANM menționează că prognoza poate fi actualizată în funcție de evoluția fenomenelor meteorologice.