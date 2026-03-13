Grindeanu îl somează pe Bolojan să intervină "rapid" pentru a stopa scumpirile la pompă: "Avem nevoie de un Guvern funcţional"

Grindeanu îl somează pe Bolojan să intervină "rapid" pentru a stopa scumpirile la pompă. Foto: Inquam Photos/George Călin

Sorin Grindeanu i-a cerut lui Ilie Bolojan să aprobe urgent măsurile pentru protejarea agricultorilor şi a transportatorilor. Şeful PSD spune că miniştrii social-democraţi au pregătit deja soluţii şi avertizează că întârzierea deciziilor poate deveni o vulnerabilitate economică pentru România.

Sunt noi disensiuni în coaliţia de guvernare. Preşedintele PSD îl somează, în acest moment, pe premier să ia măsuri rapide în criza carburanţilor.

"România are nevoie de un Guvern funcţional, care să poată reacţiona rapid la şocurile economice globale. Miniştrii PSD au lucrat deja la mai multe soluţii pentru compensarea efectelor negative produse de creşterea preţurilor la carburanţi. Îi solicit premierului să analizeze, iar Guvernul să aprobe cât mai rapid măsuri", a declarat Sorin Grindeanu pe Facebook.

Bolojan: "Vom analiza care sunt măsurile"

Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat joi seara, după şedinţa în care a fost adoptat bugetul pentru anul 2026 de Guvern, că preţul la carburanţi nu poate fi blocat şi a subliniat că efectele vor fi şi mai mari dacă războiul din Iran va continua.

"Dacă facem o comparaţie cu ceea ce se întâmplă în piaţa noastră, vedem că preţurile la reţelele de benzinării din România au crescut de-adevărat, pentru că, v-am spus, nu le putem bloca, suntem nişte pieţe globale, dar au crescut într-o manieră ponderată şi ceea ce facem în acest moment este să analizăm ceea ce se întâmplă zi de zi în piaţă şi.

Nu trebuie să ne ascundem, cu cât acest conflict se prelungeşte, cu cât extinderea lui afectează mai multe rafinării, afectează transportul din zona Golfului, cu atât efectele lui vor fi mai mari şi nu sunt astăzi uşor de prevăzut, pentru că, cu toate măsurile care sunt luate de ţările care au disponibilităţi – de exemplu: creşterea producţiei de către ţările OPEC sau disponibilizarea unor resurse din stocuri... ele, aşa cum vedeţi crează mişcări de preţuri în piaţă, dar nu fi estimate.

În condiţiile în care în zilele următoare vom constata că există o dinamică a acestor preţuri care se duce în creştere în continuare, vom analiza care sunt măsurile pe care le putem lua care ar putea limita, subliniez, dar nu anula, pentru că nu putem face acest lucru – aceste creşteri în aşa fel, încât ele să fie suportabile pentru cetăţenii ţării noastre şi pentru economia noastră.

Nu-mi place să speculez, pentru că în astfel de situaţii e bine să fim rezervaţi, să nu acţionăm ca nişte piromani economici. Ceea ce putem să facem va fi în limita spaţiului fiscal pe care-l avem la modul cinstit şi corect, pe de-o parte.

Pe de altă parte, analizând ce au făcut şi celelalte ţări – cei care acţionează, o minoritate – trebuie să vedem unde au fost efecte şi care sunt măsurile, care aplicate la realităţile noastre ar genera într-adevăr efecte de frânare a creşterii preţurilor, pentru că nu neapărat o scădere de acciză îţi garantează scădere de preţuri, ci îţi poate garanta creşterea unui adaos comercial", a declarat Bolojan, joi.