Bolojan, despre reducerea accizei la carburanți: „Să nu acţionăm ca nişte piromani economici”

Ilie Bolojan, prim-ministrul României. Sursa foto: captură video Facebook/Guvernul României

Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat joi seara, după şedinţa în care a fost adoptat bugetul pentru anul 2026 de Guvern, că preţul la carburanţi nu poate fi blocat şi a subliniat că efectele vor fi şi mai mari dacă războiul din Iran va continua.

"Nu sunt astăzi uşor de prevăzut. În condiţiile în care în zilele următoare vom constata că există o dinamică a acestor preţuri, vom analiza care sunt măsurile pe care le putem lua care ar putea limita aceste creşteri în aşa fel, încât ele să fie suportabile pentru cetăţenii ţării noastre şi pentru economia noastră", a spus şeful Executivului. Întrebat dacă ia în calcul scăderea accizei la combustibili, premierul a răspuns: "Nu-mi place să speculez, să nu acţionăm ca nişte piromani economici. Nu neapărat o scădere de acciză îţi garantează scădere de preţuri, ci îţi poate garanta creşterea unui adaos comercial".

Reporter: "Aş vrea să ştiu care sunt, concret, cele trei scenarii pe care dumneavoastră, domnule premier, le luaţi în calcul şi dacă ar fi să ne întoarcem la momentul 2022 – dacă se poate susţine acea compensare de 50 de bani?"

Ilie Bolojan, prim-ministrul României: "Din nou, trebuie să fim cât se poate de realişti şi de corecţi cu românii. Conflictul din Orientul Mijlociu a perturbat puternic lanţul de transport al ţiţeiului din această zonă, lanţul de transport al combustibililor care erau procesaţi de rafinăriile din zonă sau al materiilor prime, gen: uree sau amoniac, care erau folosite într-o pondere importantă, sub formă de importuri de către industria europeană. Ca urmare, avem în toate pieţele din lume, indiferent că importau direct din zona Golfului sau nu, creşteri de preţuri pe care le vedem în toate benzinăriile din lume. Prin urmare, sunt lucruri care depind de noi, unde trebuie să intervenim şi lucruri care nu depind de noi, unde trebuie să ne adaptăm şi să vedem ceea ce putem face.

Aşa cum ştiţi: acolo unde România a avut resurse, cum este vorba de componenta de gaz, am luat, consider, o decizie corectă, şi, practic, printr-un mecanism nu am mai permis creşterea preţurilor la gaz şi cetăţenii ţării noastre vor avea o predictibilitate în următoarele luni pe această componentă. Cu cât mai mult cu cât, de anul viitor va fi o cantitate suplimentară exploatată din Marea Neagră.

În ceea ce priveşte celelalte hidrocarburi, ţiţei şi sigur, derivatele: benzină şi motorină – aici, noi importăm peste două treimi din cantitate. Deci, cea mai mare parte este din importuri. Având în vedere creşterile de preţuri de pe pieţele internaţionale, în care, la ţiţei, deci, avem o creştere pe care o vedem: 40 - 50%, la motorină – creşteri chiar mai mari, la benzină – creşteri, în general, mai mici.

Dacă facem o comparaţie cu ceea ce se întâmplă în piaţa noastră, vedem că preţurile la reţelele de benzinării din România au crescut de-adevărat, pentru că, v-am spus, nu le putem bloca, suntem nişte pieţe globale, dar au crescut într-o manieră ponderată şi ceea ce facem în acest moment este să analizăm ceea ce se întâmplă zi de zi în piaţă şi, în mod evident, şi nu trebuie să ne ascundem, cu cât acest conflict se prelungeşte, cu cât extinderea lui afectează mai multe rafinării, afectează transportul din zona Golfului, cu atât efectele lui vor fi mai mari şi nu sunt astăzi uşor de prevăzut, pentru că, cu toate măsurile care sunt luate de ţările care au disponibilităţi – de exemplu: creşterea producţiei de către ţările OPEC sau disponibilizarea unor resurse din stocuri... ele, aşa cum vedeţi crează mişcări de preţuri în piaţă, dar nu pot fi estimate.

În condiţiile în care în zilele următoare vom constata că există o dinamică a acestor preţuri care se duce în creştere în continuare, vom analiza care sunt măsurile pe care le putem lua care ar putea limita, subliniez, dar nu anula, pentru că nu putem face acest lucru – aceste creşteri în aşa fel, încât ele să fie suportabile pentru cetăţenii ţării noastre şi pentru economia noastră".

Reporter: "Atunci, putem merge pe scăderea accizei? Ar fi un scenariu?"

Ilie Bolojan, prim-ministrul României: "Nu-mi place să speculez, pentru că în astfel de situaţii e bine să fim rezervaţi, să nu acţionăm ca nişte piromani economici. Ceea ce putem să facem va fi în limita spaţiului fiscal pe care-l avem la modul cinstit şi corect, pe de-o parte.

Pe de altă parte, analizând ce au făcut şi celelalte ţări – cei care acţionează, o minoritate – trebuie să vedem unde au fost efecte şi care sunt măsurile, care aplicate la realităţile noastre ar genera într-adevăr efecte de frânare a creşterii preţurilor, pentru că nu neapărat o scădere de acciză îţi garantează scădere de preţuri, ci îţi poate garanta creşterea unui adaos comercial".