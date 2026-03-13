"În loc să umblăm la inflaţie, care e marea problemă, le dăm 100 lei ca Ceauşescu". Cât câştigă românii din majorarea salariului minim

Cât câştigă românii din majorarea salariului minim. Foto: Getty Images

Economistul Adrian Negrescu a explicat, în direct, la Antena 3 CNN, care este câştigul net al românilor plătiţi cu salariul minim pe economie. Guvernul a adoptat, joi, majorarea salariului minim de la 1 iulie 2026. Brutul va crește de la 4.050 lei la 4.325 de lei. "Pentru oameni înseamnă o creştere reală a salariului cu 125 lei. Ce mai înseamnă 125 de lei, în România lui 2026, la o inflaţie de 10%?", a întrebat, retoric, Negrescu.

"Pentru oameni înseamnă o creştere reală a salariului cu 125 lei. Ce mai înseamnă 125 de lei, în România lui 2026, la o inflaţie de 10%? Aproape nimic, din punctul meu de vedere. Pentru firme însă e o mare problemă, deoarece cresc costurile cu aproape 400 de lei pentru fiecare angajat cu salariul minim. Statul iese cel mai câştigat din asta. Câştigă o grămadă de bani.

Pe de altă parte, şi angajaţii din sectorul bugetar, care au salariile calculate în funcţie de salariul minim pe economie, primesc un spor salariul, într-un an în care se vorbeşte de îngheţarea salariilor la bugetari.

Per ansamblu, oamenii nu primesc foarte mulţi bani, dar e o încercare de a acoperi realitatea creşterii preţurilor. Dacă voiam într-adevăr să ajutăm persoanele defavorizate, creşteam pensiile conform legii, creşteam alocaţiile pentru copii.

Încercăm să ne facem că lucrăm, că ajutăm populaţia, în loc să umblăm la inflaţie, care e marea problemă, noi le dăm câte 100 de lei, mai ceva ca Ceauşescu", a declarat Adrian Negrescu la Antena 3 CNN.

Salariul minim brut creşte cu 275 lei, de la 1 iulie

Bugetul pentru anul 2026 a fost adoptat de Guvern și va fi trimis la Parlament pentru dezbatere și vot. De asemenea, Guvernul a adoptat și majorarea salariului minim de la 1 iulie 2026. Brutul va crește de la 4.050 lei la 4.325 de lei, așadar o majorare de 275 de lei.

Deficitul bugetar pentru 2026 este estimat la 6,2% din PIB, fiind proiectat sã scadã la 5,1% din PIB în 2027, veniturile totale cresc la 36 % din PIB faţă de anul trecut, iar cheltuielile cresc cu aproximativ 55,5 miliarde lei, conform proiectului bugetului de stat pe 2026 făcut public marţi de Ministerul Finanţelor.