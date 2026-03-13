Sforăitul ascunde o boală gravă care poate duce la deces. Este mai frecventă ca diabetul și prea puțin diagnosticată

De multe ori, primul semn al apneei de somn este sforăitul puternic. foto: pexels.com/Olly

Ziua mondială a somnului. Stresul, anxietatea şi grijile excesive sunt principalul motiv (40%) pentru care oamenii nu pot dormi. Cu un procent uşor sub media globală, 18% dintre români susţin că folosesc medicamente pentru somn şi apelează la soluţii alternative.

Medicul somnolog Răzvan Lungu a explicat, în cadrul rubricii Sfat de sănătate, despre faptul că această boală este mult mai răspândită decât credem, dar rămâne adesea nediagnosticată. „Este vorba de apneea de somn, care, ca incidență, este chiar mai frecventă decât diabetul zaharat, dar trece deseori neobservată, pentru că lumea vede sforăitul ca fiind ceva obișnuit și care nu ne poate pune viața în pericol”, a spus specialistul.

De multe ori, primul semn al apneei de somn este sforăitul puternic, însă există și alte simptome la care oamenii ar trebui să fie atenți. „Un simptom important sunt pauzele în respirație, care se pot observa mai ales la cineva care sforăie foarte zgomotos. Când sforăitul se întrerupe brusc, înseamnă că pacientul nu mai primește aer, pentru că există o obstrucție la nivelul căilor respiratorii”, explică medicul.

Aceste pauze pot dura câteva secunde sau chiar mai mult și pot apărea de mai multe ori pe parcursul nopții.

Un alt semn frecvent este somnolența excesivă în timpul zilei, pe care mulți o pun pe seama stresului sau a lipsei de odihnă. „O persoană care sforăie foarte zgomotos și se trezește obosită ar trebui investigată de către un somnolog”, a mai spus medicul.

Potrivit specialistului, somnolența provocată de apneea de somn poate deveni atât de severă încât crește riscul de accidente rutiere.

Reguli de igienă a somnului

ore fixe de culcare şi de trezire

nu depăşiţi 45 de minute de somn în timpul zilei

evitaţi alcoolul cu 4 ore înainte de culcare

evitaţi mâncarea grea cu 4 ore înainte de culcare

faceţi mişcare zilnic, dar nu înainte de culcare

blocaţi toate sunetele care vă pot distrage de la somn

eliminaţi sursele de lumină pe cât posibil

dacă nu adormiţi în primele 30 de minute, părăsiţi dormitorul pentru o altă activitate

Simptome apnee în somn

sforăit intens

pauze respiratorii observate de partener

treziri cu gura uscată, dureri de gât

cefalee matinală

iritabilitate și somnolență excesivă în timpul zilei

Pentru a avea un somn mai odihnitor, medicul recomandă evitarea unor obiceiuri frecvente.„Consumul de alcool seara nu este recomandat, chiar dacă mulți îl folosesc pentru a adormi mai ușor. Ajută la adormire, dar calitatea somnului este foarte proastă după consumul de alcool”, explică acesta.

De asemenea, este important să existe un program relativ constant de somn. „Multă lume se concentrează pe ora de culcare, dar este mai important să ne trezim la o oră similară în fiecare zi, pentru că acest lucru ajută la reglarea ceasului biologic”, spune medicul.

Gadgeturile pentru somn pot deveni o obsesie

Dispozitivele inteligente care monitorizează somnul pot fi utile, însă trebuie folosite cu măsură. „Se poate transforma într-o obsesie, iar această preocupare excesivă poate deveni chiar nocivă, pentru că, cu cât ne gândim mai mult la somn, cu atât dormim mai prost”, avertizează specialistul.

În ceea ce privește medicamentele pentru somn, medicul spune că acestea trebuie folosite cu prudență. „Orice remediu, indiferent că este naturist sau nu, poate crea o dependență cel puțin la nivel mental”, a mai explicat specialistul.

Există însă și medicamente care pot produce dependență fizică, în special cele din categoria benzodiazepinelor.

Temperatura ideală pentru un somn bun

Un alt detaliu care poate influența calitatea somnului este temperatura din dormitor. „Temperatura ideală ar fi în jur de 18°C, dar important este să nu depășească 23-24°C, pentru că somnul este mai bun la temperaturi mai scăzute”, recomandă medicul.

Specialiștii spun că un somn de calitate depinde de trei factori esențiali: durata suficientă, continuitatea (somn neîntrerupt) și profunzimea, astfel încât organismul să se refacă atât fizic, cât și psihic.