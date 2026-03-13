Bursa de Valori București a deschis pe roșu, cu toți indicii în scădere. Leul s-a depreciat față de euro

1 minut de citit Publicat la 13:51 13 Mar 2026 Modificat la 13:51 13 Mar 2026

Bursa de la Bucureşti a deschis pe roşu. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis în scădere pe toţi indicii şedinţa de vineri. Pe de altă parte, moneda națională s-a depreciat în raport cu euro, iar gramul de aur s-a ieftinit.

Moneda naţională s-a depreciat vineri în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0947 lei, în urcare cu 0,09 bani (0,02%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0938 lei.



De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,4429 lei, în creştere cu 3,50 bani (0,79%), comparativ cu joi, când s-a situat la 4,4079 lei.



Moneda națională s-a depreciat față de euro

Pe de altă parte, moneda naţională s-a apreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,6401 lei, în scădere cu 0,46 bani (-0,08%), faţă de 5,6447 lei, cotaţia anterioară.



Gramul de aur s-a ieftinit vineri până la valoarea de 727,9905 lei, de la 734,4528 lei, în şedinţa precedentă.

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis în scădere pe toţi indicii şedinţa de vineri, iar rulajul se cifra la 7,75 milioane de lei (1,5 milioane de euro), după 40 de minute de la debutul tranzacţiilor.



Indicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 de companii, înregistra o depreciere de 0,20%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, consemna o scădere de 0,19%.



Totodată, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a pierdut 0,21% din valoare, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, s-a depreciat cu 0,39%.



Indicele BET-FI al SIF-urilor era pe minus cu 0,04%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, înregistra un recul cu 0,48%.



Conform datelor BVB, cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor le înregistrau Artego (+6,93%), Simtel Team (+3,61%) şi Transgaz (+2,50%).

Pe de altă parte, în scădere erau acţiunile Prefab (-14,29%), Şantierul Naval Orşova (-3,47%) şi Erste Group Bank AG (-2,17%).