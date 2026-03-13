Noua generație a natației: Eliza Diamandescu, sportiva cu peste 450 de medalii, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

Foto: Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României

Natația românească traversează în ultimii ani un moment de revigorare, iar rezultatele obținute de sportivii români la marile competiții internaționale confirmă că România rămâne o prezență importantă în acest sport. În acest context, o nouă generație de înotători începe să se remarce, iar printre numele promițătoare se află și Eliza Diamandescu, tânăra sportivă care a adunat deja în palmares peste 450 de medalii. Recent, Eliza a fost înscrisă în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată la nivel național de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

În ultimii ani, performanțele înotătorilor români au readus România în atenția lumii sportive. Cel mai cunoscut exemplu este David Popovici, care a devenit campion olimpic la proba de 200 de metri liber și unul dintre cei mai valoroși înotători ai generației sale. Performanța sa a reprezentat un moment istoric, fiind prima medalie olimpică de aur obținută de un înotător român la această probă.

De-a lungul timpului, România a avut mai mulți sportivi care au urcat pe podiumurile marilor competiții. Printre aceștia se numără și Camelia Potec sau Diana Mocanu, campioană olimpică în anul 2000 la proba de 200 de metri spate. Astăzi, însă, succesul natației românești se bazează tot mai mult pe noua generație de sportivi.

Peste un deceniu de performanță și sute de medalii

Eliza Diamandescu a început să înoate la vârsta de 6 ani, iar în cei peste 11 ani de activitate competițională a participat la mai mult de 70 de concursuri naționale și internaționale. Legitimată la Clubul Euro Swimming București și pregătită de antrenorul Andrei Rusen, sportiva și-a construit reputația printr-o evoluție constantă și rezultate impresionante. Palmaresul său include peste 450 de medalii, majoritatea de aur, dar și numeroase titluri de „cel mai bun sportiv”. De-a lungul anilor, Eliza a devenit campioană municipală, națională și internațională la diferite categorii de vârstă și a stabilit zeci de recorduri municipale și naționale.

21 de medalii într-o singură competiție

Unul dintre cele mai spectaculoase momente din cariera sa s-a produs în 2022, la Campionatul Național de la Bacău. În cadrul acelei competiții, Eliza Diamandescu a reușit o performanță rar întâlnită: 21 de medalii câștigate într-un singur concurs. Dintre acestea, 11 au fost de aur, 6 de argint și 4 de bronz, iar sportiva a devenit campioană absolută a României în probele de 800 de metri liber și 1500 de metri liber, reușind să domine toate categoriile de vârstă - juniori, tineret și seniori. Tot în acel an, Eliza a stabilit șase recorduri naționale, confirmând potențialul său pentru performanțe la nivel european.

Medalii internaționale și recorduri doborâte

Performanțele sportivei au dus la includerea ei în Lotul Olimpic de Juniori al României. În competițiile internaționale, Eliza a continuat să impresioneze. La Multinations Youth Swimming Meet din Cipru, tânăra înotătoare a câștigat patru medalii de aur și una de argint, stabilind inclusiv recordul competiției la proba de 400 de metri mixt. În aceeași perioadă, sportiva a reușit să doboare două recorduri naționale la 400 m liber și 800 m liber, unul dintre ele depășind un record care rezista de 34 de ani. Rezultate promițătoare au venit și la Festivalul Olimpic al Tineretului European, unde Eliza s-a clasat în primele șase sportive ale Europei la probele de 400 m mixt, 400 m liber și 800 m liber, performanță obținută la doar 14 ani.

O generație care duce mai departe tradiția natației românești

România are o tradiție importantă în natație, iar rezultatele obținute în ultimele decenii arată că sportivii români continuă să concureze la cel mai înalt nivel. De la campioni olimpici precum Diana Mocanu până la performanțele recente ale lui David Popovici, înotul românesc rămâne un sport capabil să aducă medalii și recunoaștere internațională.

În acest context, sportivi tineri precum Eliza Diamandescu reprezintă o nouă etapă în dezvoltarea natației românești. Cu un program de pregătire care include 10-11 antrenamente pe săptămână, tânăra înotătoare își propune să ajungă printre cele mai bune sportive din Europa și, pe termen lung, să reprezinte România la Jocurile Olimpice.

Prin includerea sa în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, povestea Elizei Diamandescu devine un exemplu al modului în care pasiunea, disciplina și performanța pot construi viitorul sportului românesc. Dacă evoluția sa va continua în același ritm, România ar putea avea în anii următori un nou nume de referință în natația europeană.