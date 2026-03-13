NATO își întărește apărarea la granița României. Grecia activează sistemul Patriot pentru Bulgaria

Bulgaria se află în zona de atac a rachetelor de croazieră, cât și a celor balistice pe care Iranul le are la dispoziție. FOTO: Hepta

Ministrul bulgar al Apărării, Atanas Zaprianov, a anunțat că sistemul Patriot furnizat de Grecia este deja în funcțiune și că Bulgaria are acum o acoperire completă a apărării aeriene, notează Novinite.

El a mai declarat că sistemul a început să funcționeze la aproximativ 16 ore după ce Grecia a confirmat că va ajuta Bulgaria prin mecanismele NATO. Potrivit ministrului, desfășurarea face parte dintr-un efort mai amplu de consolidare a capacităților naționale de apărare aeriană pe fondul creșterii tensiunilor regionale.

Acord Bulgaria - Grecia

Zaprianov a explicat că Bulgaria și Grecia au deja un acord ratificat care permite operațiuni transfrontaliere între forțele lor aeriene. Datorită acestui cadru, aeronavele din ambele țări pot efectua patrule comune fără obstacole juridice sau operaționale.

El a menționat, de asemenea, că Bulgaria și Grecia operează în cadrul sistemului unificat de apărare antirachetă și antiaeriană NATO, ceea ce înseamnă că informațiile radar și de supraveghere observate de forțele bulgare sunt vizibile simultan și omologilor lor greci.

Un element nou al cooperării implică desfășurarea permanentă a doi ofițeri din cadrul Forțelor Armate Grecești în cadrul structurii de apărare aeriană a Bulgariei. Rolul lor va fi de a coordona operațiunile dintre cele două armate și de a asigura o comunicare și o integrare fără probleme între sistemele utilizate de cei doi aliați NATO.

Ministrul bulgar al Apărării a subliniat că sistemul Patriot poziționat în nordul Greciei oferă acoperire antirachetă pe o parte semnificativă a teritoriului bulgar. El a adăugat că propriile unități de apărare aeriană ale Bulgariei sunt, de asemenea, implicate activ în operațiune și rămân pe deplin pregătite. Zaprianov a subliniat că niciuna dintre rachetele Bulgariei nu a fost transferată în străinătate și că toate sistemele defensive rămân complet echipate în țară.

Grecia apără Bulgaria şi cu 2 avioane F-16

Pe lângă sistemul Patriot, două avioane F-16 ale Greciei consolidează securitatea spațiului aerian al Bulgariei ca parte a cooperării. Zaprianov a confirmat că ministrul grec al apărării urmează să viziteze Bulgaria joi, la invitația guvernului bulgar. În timpul vizitei, ministrul grec se va întâlni mai întâi cu prim-ministrul interimar Andrey Gyurov, înainte de a purta discuții cu Zaprianov.

Șeful apărării bulgare a subliniat că măsurile actuale nu ar trebui interpretate ca un răspuns la o amenințare militară imediată la adresa țării.

În schimb, le-a descris ca măsuri de precauție menite să consolideze structura de apărare aeriană existentă și să se pregătească pentru riscuri potențiale. Potrivit acestuia, obiectivul este de a îmbunătăți sistemul în timp de pace prin adăugarea de capabilități și sarcini suplimentare, mai degrabă decât prin reacționarea la un pericol direct.

Zaprianov a fost întrebat și dacă Statele Unite ar putea solicita desfășurarea de aeronave sau alte resurse militare în Bulgaria, similar cu solicitarea Washingtonului adresată României. El a răspuns că, în cazul României, solicitarea reflectă acorduri bilaterale între Statele Unite și alte țări și că Bulgaria nu a primit nicio astfel de solicitare până în prezent.

Cu toate acestea, el a recunoscut că guvernul examinează posibilitatea relocării aeronavelor militare americane staționate în prezent pe aeroportul Vasil Levski din Sofia. Ideea, propusă de prim-ministrul interimar Gyurov, vizează reducerea congestiei de pe aeroportul civil, deoarece se așteaptă ca traficul aerian să crească după 15 aprilie.