Ministrul Transporturilor, discuţii cu ambasadorul SUA despre Portul Constanţa: E un pilon în lanțurile regionale de aprovizionare

1 minut de citit Publicat la 15:59 13 Mar 2026 Modificat la 15:59 13 Mar 2026

Ministrul Transporturilor, discuţii cu ambasadorul SUA despre Portul Constanţa. Sursa foto: Ciprian Şerban / Facebook

Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, a declarat, vineri, după ce s-a întâlnit cu Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA în România, că, în cadrul discuţiei, "am reliefat rolul Portului Constanța ca hub logistic strategic la Marea Neagră, facilitând conexiunea dintre coridoarele europene de transport, bazinul Dunării și piețele internaționale". "Am reafirmat disponibilitatea pentru o colaborare strânsă cu partenerii americani, în vederea transformării acestui potențial în proiecte concrete și investiții cu impact pe termen lung", a adăugat Şerban.

"Am avut, astăzi, o întrevedere cu Excelența Sa, domnul Darryl Nirenberg, Ambasadorul SUA în România. Am discutat despre consolidarea parteneriatului strategic prin intensificarea dialogului bilateral și prin extinderea cooperării economice.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii susține activ aceste demersuri și încurajează creșterea investițiilor americane în România și în regiunea Europei Centrale și de Est, într-un context favorabil marcat de reforme administrative, dezvoltarea accelerată a infrastructurii și progresul către aderarea la OCDE.

De asemenea, în cadrul discuției, am reliefat rolul Portului Constanța ca hub logistic strategic la Marea Neagră, facilitând conexiunea dintre coridoarele europene de transport, bazinul Dunării și piețele internaționale.

Importanța sa a crescut semnificativ în contextul războiului din Ucraina, devenind un pilon esențial pentru stabilitatea lanțurilor regionale de aprovizionare și pentru tranzitul mărfurilor critice.

Am reafirmat disponibilitatea pentru o colaborare strânsă cu partenerii americani, în vederea transformării acestui potențial în proiecte concrete și investiții cu impact pe termen lung", a postat ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, pe Facebook.