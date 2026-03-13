Elevii din școlile afectate de boicotul simulării Evaluării Naționale pot susține probele în altă perioadă, anunță Ministerul Educației

Elevii din clasa a VIII-a din unităţile de învăţământ în care nu se organizează, începând de luni, simularea Evaluării naţionale, vor avea posibilitatea de a susţine ulterior examenele la nivel de şcoală, a declarat Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educaţiei şi Cercetării, potirvit Agerpres.

Potrivit datelor centralizate vineri, 13 martie, de inspectoratele școlare județene și Ministerul Educației, 127 de unități de învățământ din țară nu organizează simularea.

Simulările examenelor naţionale vor fi "serios perturbate", au anunţat, marţi, reprezentanţii Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ şi ai Federaţiei Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret", care susţin că peste 73.000 de angajaţi din învăţământ au decis să nu participe la aceste testări.

Potrivit acestora, în unităţile de învăţământ în care un număr mare de profesori au semnat pentru neparticipare, inspectoratele şcolare ar recurge la practici abuzive pentru a asigura organizarea simulărilor.

"Simularea Evaluării naţionale, care debutează luni, se va desfăşura - conform datelor primite de la inspectoratele şcolare - în circa 97% din unităţile de învăţământ din România care au nivel gimnazial. Pentru acei copii din unităţile de învăţământ care nu organizează ar putea exista soluţii ulterioare de organizare a simulărilor la nivel de şcoală. Ministerul Educaţiei a făcut tot ceea ce trebuia, conform reglementărilor, pentru a derula aceste evaluări. Atât calendarul, cât şi modul de desfăşurare sunt cuprinse într-un ordin de ministru. Din acest punct de vedere, ministerul are obligaţii", a afirmat Sorin Ion.

El a arătat că situaţia se prezintă diferit de la judeţ la judeţ, însă, "în mare", se poate spune că pentru aproape toţii copiii de clasa a VIII-a din România luni se va desfăşura simularea Evaluării naţionale.

Secretarul de stat a mai afirmat că în foarte multe judeţe, fie la nivel de judeţe, fie la nivel de unităţi de învăţământ, s-au mai organizat în acest an şcolar simulări ale Evaluării naţionale.

"Pentru aproximativ 80.000 de copii deja au existat simulări. Sunt judeţe în care nu au fost organizate simulări locale şi nu participă nici la această simulare. Pentru acei copii există soluţia organizării de simulări la nivel de şcoală, fie în coordonarea Ministerului Educaţiei prin inspectorate şcolare. Vorbim aici despre furnizarea unor subiecte de la un nivel cât mai apropiat de cele pe care le oferim luni", a arătat Ion.

Conform calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pe 16 martie are loc proba scrisă la Limba şi literatura română, pe 17 martie - la Matematică, iar pe 18 martie - proba la Limba şi literatura maternă, pentru elevii care studiază în limbile minorităţilor naţionale.