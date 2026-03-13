Simularea Evaluării Naționale 2026, boicotată de unii profesori: Nu se dă testul în 127 de școli. 3.100 de elevi afectați în Capitală

Elevi supravegheați de profesor în examen la școală. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Simularea pentru Evaluarea Națională 2026 este afectată, în mai multe județe, de boicotul anunțat de o parte dintre profesori. Potrivit datelor centralizate vineri, 13 martie, de inspectoratele școlare județene și Ministerul Educației, 127 de unități de învățământ din țară nu organizează simularea.

Simularea Evaluării Naționale pentru elevii de clasa a VIII-a are loc în perioada 17-19 martie 2026, iar rezultatele vor fi comunicate pe 31 martie.

Conform situației raportate la nivel național, 4.527 de școli (97,27%) organizează simularea, în timp ce 127 de școli (2,73%) nu desfășoară testarea.

Simularea Evaluării Naționale din 2026, boicotată de profesori: peste 3.100 de elevi din București nu fost susține testul

Cea mai mare problemă apare în București, unde 39 de școli nu organizează simularea, iar peste 3.100 de elevi sunt afectați.

Spre deosebire de alte județe, elevii din Capitală nu au fost redistribuiți către alte unități de învățământ în care se susține testarea. Autoritățile spun că numărul foarte mare de elevi a făcut imposibilă aplicarea unei astfel de soluții logistice.

În 26 de județe, simularea se desfășoară în toate școlile

În 26 de județe, simularea Evaluării Naționale se desfășoară în toate unitățile de învățământ, fără școli care să boicoteze testarea.

Există însă și județe unde inspectoratele au găsit soluții pentru ca elevii să poată susține simularea. De exemplu, în Bihor și Arad, elevii din școlile în care profesorii au refuzat organizarea testării au fost înscriși să susțină simularea în alte unități de învățământ.

Mii de profesori înscriși pentru evaluarea lucrărilor

În paralel, pentru corectarea lucrărilor pe platforma digitală s-au înscris aproximativ:

5.000 de evaluatori la limba română

4.500 de evaluatori la matematică

circa 300 de evaluatori pentru limba maternă

De asemenea, aproximativ 77.000 de elevi au participat deja la simulări organizate la nivel de județ în perioada anterioară.

Simularea Evaluării Naționale este organizată anual pentru elevii de clasa a VIII-a și are rolul de a-i familiariza cu structura subiectelor și cu condițiile examenului pe care îl vor susține la finalul anului școlar.

De ce protestează profesorii

Profesorii au anunțat boicotul simulării pentru Evaluarea Națională 2026 în principal din cauza nemulțumirilor legate de plata activităților suplimentare și de volumul mare de muncă implicat de organizarea și corectarea testărilor. Sindicatele din educație susțin că sumele plătite pentru evaluarea lucrărilor sunt prea mici raportat la timpul necesar pentru corectare, mai ales în contextul sistemului de evaluare digitalizată.

Cadrele didactice spun că simulările implică numeroase sarcini în plus față de activitatea obișnuită de la clasă, precum organizarea examenului în școli, supravegherea elevilor, scanarea lucrărilor și corectarea acestora pe platforma online. În opinia lor, aceste activități reprezintă muncă suplimentară care nu este remunerată corespunzător.

Boicotul are loc și pe fondul tensiunilor mai vechi dintre profesori și Ministerul Educației, după greva din 2023. Reprezentanții profesorilor spun că unele promisiuni privind creșterile salariale și îmbunătățirea statutului profesional nu au fost îndeplinite pe deplin. Prin refuzul de a participa la simulări, profesorii încearcă să pună presiune asupra autorităților pentru a renegocia aceste condiții, fără a bloca însă examenele oficiale din vară.