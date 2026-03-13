Un fast-food din Iași a anunțat că dă shaorma gratis două zile la rând, între 15:00 și 20:00. S-a făcut coadă de sute de metri

O coadă lungă de câteva sute de metri s-a format joi în centrul orașului Iași, la un fast-food care a anunțat că dă shaorma gratis între orele 15:00 și 20:00. Și probabil că scenariul se va repeta și vineri, pentru că oferta este valabilă două zile la rând.

Potrivit Ziarul de Iași, un fast-food care tocmai s-a deschis în oraș a anunțat că oferă shaorma în mod gratuit joi și vine, între orele 15:00 și 20:00. Anunțul postat pe rețelele sociale s-a răzpândit rapid, iar joi se formase o coadă lungă de sute de metri, așa cum au relatat martorii pentru sursa citată și cum se vede și dintr-o serie de filmări postate online.

Localul nou deschis își face promovare spunând că este specializat în shaorma iordaniană.

Astfel de imagini nu sunt noi în România și nici măcar în Iași. În urmă cu câțiva ani, tot în fosta capitală a Moldovei un fast-food a sărbătorit atingerea pragului de 10.000 de urmăritori pe TikTok oferind shaorma gratis timp de o oră. Și atunci coada s-a întins mult pe stradă, deși oferta avea o perioadă limitată de timp.