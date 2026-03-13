Un nou mesaj Ro-Alert trimis, vineri, în judeţul Tulcea, din cauza războiului din Ucraina: Pot cădea obiecte din spaţiul aerian

Un nou mesaj Ro-Alert trimis, vineri, în judeţul Tulcea, din cauza războiului din Ucraina. Sursa foto: ISU

Persoanele aflate în judeţul Tulcea, zona de graniţă cu Ucraina, au primit vineri dimineaţa, în jurul orei 10:05, un mesaj Ro-Alert, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina, notează Agerpres.

În mesajul de alertă extremă, tulcenii sunt informaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, iar autorităţile le recomandă să-şi păstreze calmul şi să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecţie civilă.

"În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori. Durata estimată a alertei: 90 de minute", se specifică în mesajul RO-ALERT.

O dronă a intrat în spaţiul aerian al României, pe 26 februarie

În data de 26 februarie, patru aeronave de luptă au fost ridicate de la sol, după ce radarele Ministerului Apărării Naţionale au semnalat prezenţa a două drone în apropierea graniţei cu Ucraina, una dintre ele pătrunzând pentru scurt timp în spaţiul aerian naţional.

"În jurul orei 16.25, două aeronave F-16 dislocate în Baza Aeriană Feteşti au fost ridicate în aer, conform procedurilor de poliţie aeriană. Populaţia din zona de nord a judeţului Tulcea a primit un mesaj RO-Alert, emis de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, în urma notificării transmise de Statul Major al Forţelor Aeriene", se arată într-un comunicat al MApN transmis la acea vreme.