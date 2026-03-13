Alertă în Tulcea: Armata a ridicat avioanele de luptă de la sol. MApN: E posibil ca resturi de dronă să fi căzut în România

1 minut de citit Publicat la 11:30 13 Mar 2026 Modificat la 11:36 13 Mar 2026

Armata a ridicat avioanele de luptă de la sol. Foto: Profimedia Images

MApN a ridicat două avioane F-16 de la Baza 86 Aeriană Borcea după ce sistemele radar au detectat ținte aeriene la nord de județul Tulcea. Potrivit ministerului, este posibil ca pe teritoriul țării noastre să fi căzut resturi de dronă.

„Vineri, 13 martie, sistemele radar ale MApN au detectat, în jurul orei 10.00, ținte aeriene la nord de județul Tulcea (zona Chilia Veche-Vâlcove).

Sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în stare de alertă, iar două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană Borcea au decolat pentru cercetarea și monitorizarea spațiului aerian.

La ora 10.05 a fost emis mesaj de avertizare a populației prin sistemul RO-ALERT, pentru zona vizată.

Din datele existente până la această oră, este posibil ca resturi de dronă să fi căzut și pe teritoriul României, în zona Chilia Veche.

Echipe specializate sunt pregătite să intervină în teren pentru a demara o operațiune de căutare”, au transmis reprezentanții Ministerului Apărării Naționale.

În mesajul de alertă extremă, tulcenii au fost informaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, iar autorităţile le recomandă să-şi păstreze calmul şi să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecţie civilă.

"În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori. Durata estimată a alertei: 90 de minute", se specifică în mesajul RO-ALERT.

În data de 26 februarie, patru aeronave de luptă au fost ridicate de la sol, după ce radarele Ministerului Apărării Naţionale au semnalat prezenţa a două drone în apropierea graniţei cu Ucraina, una dintre ele pătrunzând pentru scurt timp în spaţiul aerian naţional.