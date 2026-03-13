Țara în care sunt și vortex polar, și dom de căldură în același timp. "E neobișnuit, ai foarte multe extreme meteo una lângă alta"

Aproape fiecare regiune a Statelor Unite este lovită de fenomene meteo severe sau urmează să fie afectată în următoarele zile.FOTO: colaj Getty Images

Aproape fiecare regiune a Statelor Unite este lovită de fenomene meteo severe sau urmează să fie afectată în următoarele zile. În Hawaii au început deja ploi abundente care se anunță de durată. În sud-vest, temperaturile vor urca de la o zi la alta la valori record, de peste 38 de grade Celsius. În nordul regiunii Marilor Lacuri, două furtuni vor aduce ninsori puternice și zăpadă de zeci de centimetri. În același timp, vortexul polar va coborî din nou peste Coasta de Est, aducând un val de ger greu de suportat, scrie AP News.

Această succesiune de fenomene extreme vine după ce o schimbare bruscă a vremii a lovit deja mare parte din estul țării. Miercuri, locuitorii din Washington ieșeau pe stradă în pantaloni scurți, la temperaturi record de 30 de grade Celsius. Joi, în schimb, a nins.

"În toată țara, chiar și în zonele în care nu se înregistrează neapărat fenomene extreme, vremea se va schimba constant, de la frig la cald sau de la cald la frig și apoi din nou la cald", a explicat meteorologul Marc Chenard, de la Weather Prediction Center din Maryland.

Fost climatolog la Administrația Națională Oceanică și Atmosferică a SUA (NOAA), Ryan Maue, spune că se așteaptă la fenomene meteo extreme în toate cele 50 de state.

Căldura extremă în sud-vest

La începutul săptămânii viitoare, deasupra sud-vestului se va forma un dom de căldură care va menține temperaturi de peste 38 de grade Celsius, valori rar întâlnite atât de devreme în an, au spus Maue și Chenard.

Unele prognoze indică pentru Phoenix 37 de grade Celsius marți, urmate de 39, 40 și apoi două zile cu aproximativ 42 de grade Celsius. În cei 137 de ani de măsurători meteorologice, Phoenix nu a atins niciodată 38 de grade înainte de 26 martie, iar prima zi cu astfel de temperaturi apare, de regulă, abia la începutul lunii mai. Serviciul meteorologic i-a avertizat pe locuitori că, "impactul acestor valori termice va fi mai puternic decât de obicei".

Valul de căldură și-a făcut deja simțită prezența în Los Angeles, unde temperaturile neobișnuite pentru martie, de aproximativ 32 de grade Celsius, i-au făcut pe oameni să caute umbră oriunde au putut.

Ger în nord

În timp ce Phoenix va fi lovit de caniculă, vortexul polar este așteptat să amenințe Midwest și estul Statelor Unite, ajungând chiar aproape de unele zone din sud-est, a spus Maue.

La Minneapolis, temperaturile minime vor coborî spre minus 17 grade Celsius, iar la Chicago se vor înregistra sub 10 grade Celsius. A doua zi, "în nord-est temperaturile vor fi între minus 9 și minus 4 grade Celsius, iar în zona Mid-Atlantic în jur de minus 6 grade Celsius”, a explicat Maue. Chiar și în Atlanta temperaturile ar putea coborî spre minus 6 grade Celsius.

Două furtuni de zăpadă una după alta

Două furtuni de furtună, una vineri și alta duminică spre luni, vor traversa nordul țării și regiunea Marilor Lacuri și ar putea aduce în unele locuri între 90 și 120 de centimetri de zăpadă, a spus Maue.

Al doilea sistem, mai puternic, se va intensifica atât de rapid, cu o scădere bruscă a presiunii atmosferice și cu vânturi tot mai puternice, încât va fi clasificat drept "ciclon bombă”, un fenomen neobișnuit pentru uscat. De obicei, astfel de furtuni își iau energia din apele calde ale oceanelor, însă aceasta va fi alimentată de vortexul polar.

Nici Alaska și nici Hawaii nu scapă

Potrivit lui Maue, Hawaii este afectat de un "front atmosferic”, care va aduce ploi torențiale persistente, iar riscul de inundații va fi major. Insula Oahu se află sub avertizare de viitură rapidă.

În Alaska, unde în mod normal este deja foarte frig în această perioadă, temperaturile vor fi cu aproximativ 30 de grade mai scăzute decât media obișnuită, a spus el.

Chenard a subliniat că aceasta este, într-adevăr, perioada anului în care pot apărea astfel de contraste meteo, însă situația actuală iese totuși din tipare. "Este momentul din an în care putem vedea astfel de lucruri. Dar de această dată pare chiar mai neobișnuit decât ceea ce vedem de obicei. Unele zone vor stabili recorduri. Recorduri de temperatură maximă pentru luna martie și, posibil, de mai multe ori”, a spus el.

În ultima săptămână, tornadele au provocat moartea a cel puțin opt persoane în Oklahoma, Michigan și Indiana. Pentru următoarele zile, prognoza nu indică furtuni severe la fel de extinse sau intense, însă Chenard avertizează că furtuni periculoase ar putea apărea "din Mississippi până spre Coasta de Est” duminică sau luni.

Curentul-jet, complet instabil

La originea acestor contraste se află un curent-jet extrem de instabil, au explicat Maue și Chenard.

Curentul-jet este un vaș de aer care deplasează sistemele meteo de la vest la est, urmând, de regulă, un traseu ondulat. În mod normal, aceste ondulații sunt moderate. Acum însă, curentul-jet coboară și urcă aproape vertical, cu variații bruște și puternice.

"Asta înseamnă că ai foarte multe extreme meteo una lângă alta”, a explicat Maue. Fronturile de furtună venite din Pacific lovesc domul de presiune ridicată și de căldură din sud-vest, sunt împinse spre nord, urcă pe creasta acestui curent-jet foarte accentuat, „iau contact cu valul de aer rece de acolo” și apoi îl aduc din nou spre sud, pe cealaltă parte, a spus el.

Numeroase studii au arătat că există o egătură între activitatea neobișnuită a curentului-jet și a vortexului polar cu reducerea gheții marine din Arctica și cu schimbările climatice provocate de activitatea umană.

Există însă și o perspectivă mai optimistă. "Prima zi de primăvară este pe 20 martie, iar după aceea începem să ne revenim”, a spus Maue.