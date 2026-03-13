Un bărbat de 61 de ani, reţinut de poliţie pentru 24 de ore, după ce ar fi distrus mai multe motociclete în Sectorul 6 din Bucureşti

Autospecială de Poliție Sursa foto: Agerpres Foto

Un bărbat în vârstă de 61 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore şi urmează să fie prezentat instanţei cu propunere legală, după ce a fost prins în flagrant de poliţişti în timp ce dărâma mai multe motociclete pe diferite străzi din Sectorul 6 al Capitalei, notează Agerpres.

"La data de 12 martie, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB) - Secţia 21 Poliţie, au prins în flagrant delict, iar ulterior au reţinut un bărbat, în vârstă de 61 de ani, cercetat pentru comiterea mai multor infracţiuni de distrugere", informează Biroul de presă al DGPMB.

Potrivit anchetatorilor, în zilele de 8, 10 şi 11 martie, Secţia 21 Poliţie a fost sesizată de mai multe persoane cu privire la faptul că, la diferite adrese din Sectorul 6, mai multe motociclete şi mopede prezentau distrugeri la nivelul elementelor de caroserie, după ce fuseseră doborâte la sol.

Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, au luat legătura cu persoanele care au făcut sesizările şi au constatat că aspectele reclamate se confirmă.

L-au prins, noaptea, în flagrant

În urma verificărilor efectuate, în noaptea de 11 spre 12 martie, în jurul orei 03:40, poliţiştii l-au prins în flagrant delict pe bărbat în timp ce provoca distrugeri, dărâmând mai multe motociclete aflate la diferite adrese din Sectorul 6.

"În urma intervenţiei, bărbatul a fost imobilizat şi condus la sediul subunităţii de poliţie pentru audieri. În baza probatoriului administrat, cel în cauză a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraţilor cu propunere legală", arată sursa citată.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Secţiei 21, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârşirii mai multor infracţiuni de distrugere.