Tehnologia sofisticată a rezolvat un caz vechi de 52 de ani. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Barbara, care a fost găsită moartă în casă

2 minute de citit Publicat la 12:49 13 Mar 2026 Modificat la 12:57 13 Mar 2026

Barbara Waldman a fost găsită moartă în casă, în 1974 FOTO: Nassau County Police

Un caz cutremurător, rămas nerezolvat timp de 52 de ani, a fost în sfârșit elucidat în Long Island, SUA, a anunțat poliția, citată de CBS News.

Tehnologia sofisticată de analiză ADN a făcut legătura între un fost muncitor de la serviciul de salubritate din Oceanside și uciderea Barbarei Waldman, în 1974.

Waldman, de 31 de ani, a fost găsită moartă la etajul casei familiei sale din Oceanside de către fiul ei, Eric, care venise de la grădiniță cu autobuzul școlar.

„Am imaginea mamei mele în minte de când aveam 5 ani. Nu va dispărea până când voi muri”, a spus Eric Waldman.

„Deși mulți oameni și vecini s-au mobilizat și au raportat ce au văzut, uciderea soției dentistului a fost pusă deoparte și nu a fost niciodată rezolvată”, a spus fiica ei, Marla Waldman Conn.

Familia ei nu a renunțat la caz, iar FBI și Poliția din Nassau au perseverat, încercând să afle cine a ucis-o pe Barbara.

„A fost un atac sexual violent asupra femeii, a fost legată cu ciorapii pe care îi purta, după care i-a fost tras un glonț în ceafă, în timp ce zăcea pe podea”, a declarat comisarul poliției din comitatul Nassau, Patrick Ryder.

La mai bine de 50 de ani după oribila crimă, știința l-a legat de acest caz nerezolvat pe Thomas Generazio, un muncitor local de la serviciul de salubritate, au spus polițiștii. Deși la vremea respectivă au fost realizate portrete robot pe baza declarațiilor martorilor, genealogia genetică investigativă a fost cea care a rezolvat cazul.

„Era un localnic. Trăia literalmente printre noi. Am fost șocată”, a spus Marla Waldman Conn.

Generazio a murit de cancer în 2004, înainte să fie identificat drept autor al crimei.

„Ne-ar fi plăcut să-l vedem în închisoare tot timpul pentru crima brutală pe care a comis-o, luând-o pe mamă de lângă cei trei copii ai ei”, a spus Patrick Ryder.

Mai șocant este că suspiciunile s-au îndreptat mult timp asupra soțului Barbarei, Gerald, un dentist local care s-a dovedit a fi nevinovat.

„În copilărie, auzeam de multe ori că oamenii îl suspectau pe tatăl meu sau că ar fi putut avea vreo legătură cu uciderea mamei mele, iar acest lucru a fost foarte dureros pentru familia noastră”, a spus Marla.

„Este o reabilitare a numelui tatălui meu, Gerry Waldman, care a murit fără să știe cine a fost adevăratul criminal și de ce”, a spus fiul Larry Waldman.

„Nu este vorba despre pedeapsă legală. Este o rezolvare emoțională și psihologică”, a spus Marla Waldman Conn.