În aşteptarea Oscarurilor, noua generaţie de actori de la Hollywood şi-a dat întâlnire la o petrecere de lux

Cu câteva zile înainte de premiile Oscar, tinerii actori de la Hollywood au petrecut. Sursa foto: Getty Images

În aşteptarea Oscarurilor, următoarea generație de la Hollywood a participat la petrecerea Vanities organizată de Vanity Fair, care celebrează vedetele în ascensiune ale industriei și realizările lor din ultimul an.

Vedeta din drama sportivă Marty Supreme, Odessa A'zion, a dat startul unei săptămâni aglomerate înainte de Premiile Oscar 2026, fiind gazda petrecerii de la Bar Marmont, relatează Vanity Fair. La sosire, A'zion a împărțit câte o îmbrățișare călduroasă fiecărui petrecăreț care a venit să o întâmpine. Promovarea unui film atât de important - în timp ce a jucat și în comedia HBO a lui Rachel Sennot, I Love LA - a fost plină de satisfacţii, dar uneori şi stresantă pentru actriță. „Cred că toată lumea este epuizată, dar și foarte încântată să continue să se celebreze reciproc”, a declarat aceasta.

A'zion a găzduit petrecerea alături de Kaia Gerber, Tyriq Withers și Role Model.

Kaia Gerber a fost îmbrăcată într-o rochie neagră din dantelă Givenchy by Sarah Burton şi are palmares impresionant atât pe micile, cât și pe marile ecrane, oferind recent o performanță uluitoare în cel de-al doilea sezon al serialului Palm Royale. „Este atât de interesant pentru mine să văd cum Hollywood-ul a început cu adevărat să îmbine toate tipurile diferite de forme de artă”, a declarat actriţa la petrecere.

Gerber și A’zion au pozat împreună pentru fotografii în separeul din colț de la Bar Marmont, înainte de a intra pe ringul de dans în momentul în care a început să se audă piesa lui Rod Stewart, „Da Ya Think I'm Sexy?”.

În apropiere, alături de un grup de prieteni, se afla cântărețul și compozitorul Role Model, care și-a filmat recent propriul debut actoricesc în viitoarea comedie romantică a Lenei Dunham, Good Sex. „A fost cel mai relaxant platou de filmare pe care mi-l pot imagina că a existat vreodată. Nu știu cum ar fi diferit, dar partea aceea a fost uimitoare”, a declarat el pentru Vanity Fair. „În ceea ce privește interpretarea mea, habar n-am. Nu am văzut-o încă!”

Vechiul local de la Hollywood a fost plin până la refuz de cele mai în vogă talente ale zilei, a fost prezentă inclusiv o altă vedetă a sezonului Oscar: Chase Infiniti. Vedeta din „One Battle After Another” a sosit la petrecere alături de Rowan Blanchard, co-starul ei din viitorul serial Hulu „The Testaments”, o continuare a filmului „The Handmaid’s Tale”.

Infiniti, îmbrăcată într-o ţinută semnată Carolina Herrera, a primit complimente călduroase din partea celorlalți petrecăreți care și-au mărturisit dragostea pentru filmul ei nominalizat la Oscar.

În mulțimea care a degustat cocktailuri la evenimentul aglomerat s-au numărat şi Alex Warren, Amelia Dimoldenberg, The Kid LAROI, Rei Ami, Lux Pascal, Nicky Campbell și Olandria, plus personalități de pe rețelele sociale precum Josh Richards, Olivia Jade și Jake Shane - co-gazdă a transmisiunii în direct de pe covorul roșu a petrecerii Vanity Fair Oscar.

Gerber a vorbit cu entuziasm despre cât de multe talente s-au adunat într-o singură cameră: „Sunt atât de uluită de cât de talentați sunt oamenii de vârsta mea și asta mă face să vreau să mă străduiesc să fiu mai bună. Simt cu adevărat un sentiment de comunitate. Nu cred că este o competiție în felul în care presupun oamenii că este.”

Tyriq Leshon Withers, al cărui următor film, „Reminders of Him” – o dramă romantică care urmează după succesul său din filmul horror din 2025, „Him”, a vorbit și el emoționant despre potenţialul generației sale. „Sunt încântat să ne văd cum rupem blestemele generaționale, cum mișcăm lucrurile, cum nu suntem puși într-o cutie și cum ne prezentăm cu autenticitate, fără teamă să facem acest lucru”, a spus Withers.