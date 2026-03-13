ANM anunţă temperaturi peste normalul perioadei, în toată ţara. Elena Mateescu: "Vor fi şi 19 grade Celsius". De când se răceşte vremea

ANM anunţă temperaturi peste normalul perioadei, în toată ţara. Sursa foto: Getty Images

Elena Mateescu, director ANM, a anunţat, în direct, la Antena 3 CNN, că, în acest weekend, vântul va bate în rafale mai ales în sudul Banatului, în nordul Moldovei, dar şi în Transilvania, fiind în vigoare o atenţionare meteorologică valabilă până duminică, la ora 20.00. Pentru judeţul Caraş Severin s-a emis şi un Cod Galben. Totuşi, ea a punctat că "vorbim pentru întreaga ţara de temperaturi, la acest final de săptămână şi în prima parte a săptămânii viitoare, peste normalul datei din calendar: 10-17-19 grade Celsius". De joi, vremea se răceşte uşor.

"Vorbim de o informare meteorologică valabilă până duminică, la ora 20.00, mai ales în sudul Banatului, în nordul Moldovei, dar şi în Transilvania. Duminică, în partea de N-E a Munteniei, intensificări cu rafale de 40-45 km/h, iar la munte, mai ales în Meridionali şi în Munţii Banatului - vorbim de rafale de 60-80 km/h.

O atenţionare meteorologică de Cod Galben vizează judeţul Caraş Severin, pentru că, aici, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-60 km/h.

Vremea în Bucureşti

În Bucureşti, în afara intensificărilor moderate de vânt, vorbim de temperaturi care, la acest final de săptămână, caracterizează o vreme mai caldă, pentru că maximele vor urca în Capitală până la 16 grade Celsius. Minimele rămân şi ele, uşor, în jurul valorilor de 4-5 grade Celsius.

Vremea în toată ţara

Vorbim pentru întreaga ţara de temperaturi, la acest final de săptămână şi în prima parte a săptămânii viitoare, peste normalul datei din calendar: 10-17-19 grade Celsius. Începând de joi, săptămâna viitoare, o uşoară scădere, având în vedere masa de aer rece, în special în partea de est şi centru a ţării, acolo unde maximele se vor situa sub 9 grade Celsius.

În partea de V, Sud, S-V, contăm pe valori de 10-12 grade Celsius, a declarat Elena Mateescu, director ANM, la Antena 3 CNN.