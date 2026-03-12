Nemesis AI: Ucigașul de drone iraniene produs de o companie românească și folosit de armata SUA în Orientul Mijlociu

Sistem antidronă „EAGLS”, cu tehnologie AI românească, folosit de armata americană în Orientul Mijlociu. Sursa foto: US Central Command (CENTCOM)/X

Armata SUA distruge în prezent dronele iraniene din Orientul Mijlociu cu ajutorul unui sistem antiaerian care folosește o tehnologie AI dezvoltată în România.

Comandamentul armatei americane (CENTCOM) a confirmat, pe 19 ianuarie, operaționalizarea, în Orientul Mijlociu, a sistemelor antidronă EAGLS ((acronim de la „Electronic Advanced Ground Launcher System”).

The Electronic Advanced Ground Launcher System counters drone threats with precision. The system features a 70mm rocket launcher that uses laser-guided rockets such as the Advanced Precision Kill Weapon System and is an adaptable and cost-effective counter-unmanned aircraft… pic.twitter.com/Zbe1HiX53S — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 18, 2026

Sistemul EAGLS e dezvoltat de compania americană MSI Defense Solutions și folosește tehnologia „Nemesis AI” dezvoltată, la rândul ei, de compania românească de software Oves Enterprise.

„Integrarea Nemesis AI în sistemele EAGLS confirmă faptul că tehnologia dezvoltată de OVES Enterprise poate funcţiona în scenarii de luptă reale. În acest tip de sisteme, diferenţa este dată de viteza cu care sunt identificate şi clasificate ameninţările şi de capacitatea de a reduce timpul dintre detectarea unei drone şi interceptarea acesteia. Tehnologia noastră analizează date provenite de la senzori multipli, identifică ţinte ostile, le urmăreşte traiectoria şi sprijină decizia de neutralizare. Într-un context în care dronele devin tot mai rapide şi mai autonome, integrarea inteligenţei artificiale în sistemele de apărare devine esenţială pentru protejarea forţelor aflate în operaţiuni”, a precizat Mihai Filip, CEO OVES Enterprise, într-un comunicat.

Compania românească a publicat o postare pe rețeaua socială X, intitulată „AI Românesc în operațiuni (de luptă) reale”.

Romanian AI in real operations.



Nemesis AI, developed by the Oves Enterprise team, is now integrated into the EAGLS™️ counter-drone system used by the U.S. military in the Middle East.



Proud to build technology that helps detect, track and intercept aerial threats in real time. pic.twitter.com/pHKwxM7U7O — Oves Enterprise (@OvesEnterprise) March 12, 2026

„Nemesis AI, dezvoltat de echipa Oves Enterprise, este acum integart pe sistemul anti-dronă EAGLS folosit de armata americană în Orientul Mijociu. Suntem mândri că dezvoltăm tehnologie care ne ajută să detectăm, urmărim și să interceptăm amenințări aeriene în timp real”, se arată în postarea publicată pe X de către compania românească de software.

Cum ajută AI-ul românesc la doborârea dronelor iraniene

Sistemul antiaerian EAGLS utilizează rachete ghidate laser APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) şi senzori radar şi optici pentru interceptarea dronelor.

Tehnologia Nemesis AI implementată pe sistemele EAGLS utilizează modele de inteligenţă artificială antrenate pentru recunoaşterea ţintelor, analiza traiectoriei şi anticiparea poziţiei viitoare a dronelor.

După identificarea unei ameninţări, sistemul realizează automat achiziția țintei, încadrarea țintei, urmărirea țintei, în timp ce calculează simultan datele necesare interceptării. Nemesis AI analizează aceste date provenite de la senzori, estimează traiectoria dronei şi generează informațiile necesare pentru orientarea turelei şi lansarea interceptării în direcția țintei.

Implementarea și integrarea tehnologiei este rezultatul unui memorandum strategic semnat în urmă cu aproape un an între OVES Enterprise și MSI Defense Solutions, companie americană specializată în sisteme tactice avansate pentru apărare terestră și navală și partener al Pentagonului.