ANPC a retras de la vânzare 140 de tone de zahăr în urma controalelor făcute la nivel naţional. Ce nereguli s-au descoperit

ANPC a retras definitiv de la vânzare 140 de tone de zahăr. Sursa colaj foto: Facebook/ANPC - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor﻿

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a anunţat joi după-amiaza că au fost definitiv de la comercializare 140 de tone de zahăr în urma controalelor efectuate la nivel național. Potrivit comunicatului oficialilor de la ANPC, s-au descoperit diferențe semnificative între cantitatea netă declarată pe ambalaj și cea efectivă. Verificările au vizat operatorii economici care comercializează acest produs, pentru a evalua respectarea legislației privind protecția consumatorilor și apărarea intereselor economice ale acestora.

Comisarii din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor au constatat că diferenţele au depăşit 70 de grame pe unitate de ambalaj. Această situaţie a generat un prejudiciu estimat la aproximativ 30.000 de lei, suportat direct de către consumatori, potrivit sursei citate.

În cadrul acțiunii de control au fost verificaţi 271 operatori economici, s-au dat 456 amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 2,84 milioane lei şi au fost emise 110 avertismente. În plus, inspectorii ANPC au dispus în 11 cazuri oprirea temporară a activității, până la remedierea deficiențelor.

"În urma controalelor realizate la data de 10.03.2026, aproximativ 140 de tone de zahăr au fost oprite definitiv de la comercializare, fiind identificate abateri semnificative între cantitatea netă declarată pe ambalaj și cea efectivă.

Diferențele constatate au depășit 70 de grame pe unitate de ambalaj, situație care contravine cerințelor legale privind corecta informare a consumatorilor și afectează direct drepturile și interesele economice ale acestora", au transmis cei de la ANPC într-o postare pe Facebook.

Ei au explicat că, raportată la cantitatea totală retrasă de la vânzare, această diferență indică faptul că aproximativ 10 tone de zahăr nu au ajuns în realitate la consumatori, deși erau incluse în gramajul declarat pe ambalaj.

"Raportând această diferență la cantitatea totală verificată, rezultă că aproximativ 10 tone de zahăr nu au fost livrate în mod real consumatorilor, deși acestea erau incluse în gramajul declarat pe ambalaj. Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 30.000 de lei, sumă suportată direct de către consumatori.

(...). Practicile identificate de comisarii ANPC se circumscriu sferei practicilor comerciale incorecte, întrucât induc în eroare consumatorii cu privire la caracteristicile esențiale ale produsului, respectiv cantitatea efectivă achiziționată.

ANPC își reafirmă angajamentul de a acționa ferm pentru protejarea drepturilor consumatorilor și pentru asigurarea unui climat comercial corect, transparent și responsabil", au mai precizat oficialii în comunicatul publicat pe pagina de Facebook a instituţiei.