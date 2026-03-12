Polonia anunță că a dejucat un atac cibernetic iranian asupra unei facilități nucleare

Serviciile poloneze de securitate cibernetică și ministerul energiei lucrează la instalație, a declarat Gawkowski. FOTO: ncbj.gov

Guvernul polonez a anunțat joi că Iranul a efectuat o tentativă de atac cibernetic asupra unei instalații de cercetare nucleară.

Ministrul digitalizării, Krzysztof Gawkowski, a declarat într-un comunicat că Polonia a „identificat o tentativă de atac cibernetic asupra serverelor Centrului Național pentru Cercetări Nucleare”, pe care autoritățile au dejucat-o, potrivit Politico.

El a declarat presei locale că atacul a fost efectuat „în ultimele zile”. Centrul nuclear a declarat într-un comunicat că „toate sistemele de siguranță au funcționat conform procedurilor”. Un reactor „funcționează în siguranță și fără probleme la putere maximă”, a declarat Jakub Kupecki, directorul centrului. Instalația desfășoară cercetări în domeniul energiei nucleare; Polonia nu deține arme nucleare proprii.

Serviciile poloneze de securitate cibernetică și ministerul energiei lucrează la instalație, a declarat Gawkowski.

Ministrul a declarat presei locale că există semnale timpurii care sugerează că atacul a provenit din Iran, a relatat Reuters. „Primele identificări ale vectorilor de intrare... sunt legate de Iran”, a spus el, adăugând că sunt necesare investigații suplimentare.

Gawkowski a adăugat că hackerii ar fi putut folosi, de asemenea, indicatori care leagă atacul de Iran în eforturile de a ascunde originile lor reale. Polonia s-a confruntat cu un număr mare de atacuri cibernetice rusești de la începutul războiului din Ucraina în 2022.

Agențiile cibernetice și de informații occidentale au avertizat entitățile critice să fie în alertă maximă pentru atacurile cibernetice iraniene după începerea conflictului la sfârșitul lunii februarie.