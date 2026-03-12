700 de rachete trase în Orientul Mijlociu în 2 zile de război cu Iranul. Zelenski: Ucraina n-a avut atâtea în 4 ani de război cu Rusia

Rachete interceptoare deasupra Tel Avivului, în timpul unui atac cu rachete iraniene pe 1 martie. Foto: Profimedia Images

Preşedintele Volodimir Zelenski, prezent joi la Bucureşti, a declarat că 700 de rachete au fost folosite în primele două zile de conflict din Orientul Mijlociu şi că ţara sa nu a beneficiat de un număr similar de rachete pe parcursul a patru ani de război, informează Agerpres.

„Peste 700 de rachete în Orientul Mijlociu au fost folosite în primele 24-36 de ore. Ucraina în cei patru ani de război nu a avut atâtea rachete, nici pe aproape. Dar nu mă plâng", a spus liderul ucrainean, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Cotroceni alături de preşedintele Nicuşor Dan.

Zelenski a menţionat că mai multe state i-au cerut Ucrainei sprijinul pentru drone anti-Shahed, având în vedere că rachetele nu sunt eficiente împotriva a mii de drone.

"Ni s-au adresat partenerii noştri, pentru că 700 - 1.000 de rachete nu vor ajuta atunci când zboară mii de drone Shahed. (...) 60-70 de rachete produce cel mai mare producător de rachete Patriot în SUA, pe lună. Aceste rezerve se consumă. Indiferent de numărul acestor rachete, ele nu vor fi suficiente pentru a doborî dronele iraniene, mai ales că ruşii îi ajută şi este foarte clar acest lucru. De aceea, experienţa noastră, din punctul meu de vedere, este unică şi nimeni nu are o astfel de experienţă", a susţinut el.

Volodimir Zelenski a adăugat că nu sunt importante doar dronele de interceptare, ci şi integrarea sistemului în apărarea antiaeriană, softul specific şi experienţa operatorilor.

"Aceste sisteme, aceste detalii vor fi necesare tuturor, nu doar acestei părţi a Europei, pentru că, vedeţi, dronele zboară mii de kilometri, de aceea înţelegem că orice stat european poate fi în pericol. (...) Acest sistem pe care Ucraina l-a dezvoltat va fi prezentat partenerilor noştri americani şi cred că este bine să dezvoltăm acest sistem şi împreună cu partenerii noştri europeni, vecinii noştri din Europa, inclusiv România", a afirmat el.

Întrebat dacă acordul pentru construirea de drone în România presupune şi o componentă de consiliere a armatei, Volodimir Zelenski a replicat că acest lucru va depinde de dorinţa părţii române.

"Astăzi vorbim de coproducţie, despre capacităţi de producţie. (...) România este un partener foarte important. Mulţumim României pentru că am dovedit că suntem vecini buni şi putem dezvolta parteneriate de fabricaţie, la fel cum am făcut în Germania şi în Danemarca. Şi consider că astfel de capacităţi în România sunt la fel de utile", a precizat el.