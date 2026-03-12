Atac armat la sinagogă, în statul american Michigan. Suspectul a intrat cu mașina în clădire. A fost ucis de agenții de securitate

1 minut de citit Publicat la 20:19 12 Mar 2026 Modificat la 20:33 12 Mar 2026

Ofițerii FBI au fost desfășurați la locul atacului din Michigan. Foto: Getty Images

Poliția americană a fost mobilizată, joi, în urma unui atac armat la o sinagogă din statul Michigan, relatează presa internațională.

Incidentul a fost semnalat la sinagoga Temple Israel din West Bloomfield, potrivit Sky News, care citează NBC News.

Atacatorul a fost ucis de agenții de securitate

ACTUALIZARE: Atacatorul implicat în atacul de la sinagoga din Michigan ar fi fost ucis de agenții de securiate, relatează Sky News, care are un corespondent la locul incidentului.

Din primele informații legate de desfășurarea atacului, suspectul înarmat cu o pușcă a intrat cu mașina în sinagogă, care apoi a luat foc.

Atacatorul a fost apoi împușcat mortal e forțele de ordine.

Știrea inițială: Fum pe acoperișul unei clădiri, după atacul asupra sinagogii din Michigan

Imaginile relaționate cu atacul și distribuite pe rețelele sociale arată fum la acoperișul unei clădiri, provocat de un eventual incendiu.

? DEVELOPING: CAR CRASHES INTO JEWISH SYNAGOGUE IN MICHIGAN - ACTIVE SHOOTER REPORTED



• Vehicle deliberately driven into Temple Israel in West Bloomfield, Michigan, officials say

• Reports indicate shots were fired after the crash

• The vehicle caught fire after striking the… pic.twitter.com/lAtCANZZb5 — Breaking911 (@Breaking911) March 12, 2026

Ofițerii FBI sunt a fața locului "pentru a răspunde la o situație în care ar fi implicat un vehicul ce a intrat în coliziune (...) și în care s-ar fi semnalat un trăgător în libertate", a scris pe X directorul poliției federale americane, Kash Patel.

FBI personnel are on the scene with partners in Michigan and responding to the apparent vehicle ramming and active shooter situation out of Temple Israel Synagogue in West Bloomfield Township, Michigan. @FBIDetroit — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) March 12, 2026

Canalele TV locale menționează o desfășurare masivă de forțe polițienești și numeroase autovehicule blocate în zonă.

Cu puțin timp înaintea acestei actualizări, autoritățile încercau să stabilească dacă în incident este implicat mai mult de un trăgător.

Se știe, deocamdată, că agenții de securitate de la sinagogă au fost implicați într-un schimb de focuri cu suspectul, descris drept o persoană de sex masculin.

"Se pare că agenții au tras asupra cel puțin unui suspect", a declarat Michael Bouchard, șeriful din districtul Oakland.

Nu au fost disponibile imediat informații legate de eventuale victime.