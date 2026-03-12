Antena 3 CNN Externe Războiul viitorului: Ucraina antrenează „modele AI” pentru testarea dronelor autonome și va pune la dispoziție datele țărilor aliate

M.L.
1 minut de citit Publicat la 20:24 12 Mar 2026 Modificat la 20:24 12 Mar 2026
648655081_1496089358884662_674542641066491861_n
În opinia lui Fedorov, sistemele mai bune de date conduc la drone mai inteligente. Sursa foto: Mihailo Fedorov/X

Ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, a anunțat că țara sa este prima din lume care „antrenează modele AI” pentru sisteme autonome de drone.

„Ucraina utilizează datele înregistrate de pe linia frontului pentru a antrena modele AI dedicate sistemelor autonome - prima țară din lume”,  a spus Fedorov joi, într-o postare publicată pe contul său de X.

În plus, milioane de înregistrări din cadrul a mii de misiuni executate în războiul cu Rusia, sunt acum „disponibile partenerilor noștri care doresc să antreneze AI”, a spus oficialul ucrainean.

„Aceasta creează un nou model de cooperare de tip win-win: partenerii își rafinează tehnologiile proprii cu date unice, în timp ce Ucraina testează noi capacități de luptă”, a adăugat Mihailo Fedorov.

În opinia lui Fedorov, sistemele mai bune de date conduc la drone mai inteligente și, implicit la decizii care pot fi luate mai rapid pe câmpul de luptă.

„Viitorul războiului este autonomia”, a spus ministrul ucrainean al Apărării.

Etichete: drone AI inteligenta artificiala Ucraina Mihailo Fedorov

