Războiul viitorului: Ucraina antrenează „modele AI” pentru testarea dronelor autonome și va pune la dispoziție datele țărilor aliate

În opinia lui Fedorov, sistemele mai bune de date conduc la drone mai inteligente. Sursa foto: Mihailo Fedorov/X

Ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, a anunțat că țara sa este prima din lume care „antrenează modele AI” pentru sisteme autonome de drone.

„Ucraina utilizează datele înregistrate de pe linia frontului pentru a antrena modele AI dedicate sistemelor autonome - prima țară din lume”, a spus Fedorov joi, într-o postare publicată pe contul său de X.

Ukraine opens battlefield data to train AI models for autonomous systems — first in the world ?



Millions of annotated combat frames from thousands of missions are now available for partners to train AI. This creates a new win-win cooperation model: partners refine their… pic.twitter.com/l07MQBX1Nu — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 12, 2026

În plus, milioane de înregistrări din cadrul a mii de misiuni executate în războiul cu Rusia, sunt acum „disponibile partenerilor noștri care doresc să antreneze AI”, a spus oficialul ucrainean.

„Aceasta creează un nou model de cooperare de tip win-win: partenerii își rafinează tehnologiile proprii cu date unice, în timp ce Ucraina testează noi capacități de luptă”, a adăugat Mihailo Fedorov.

În opinia lui Fedorov, sistemele mai bune de date conduc la drone mai inteligente și, implicit la decizii care pot fi luate mai rapid pe câmpul de luptă.

„Viitorul războiului este autonomia”, a spus ministrul ucrainean al Apărării.