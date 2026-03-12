Italia își evacuează toți militarii de la baza situată în Irak, după ce aceasta a fost bombardă cu drone

1 minut de citit Publicat la 18:58 12 Mar 2026 Modificat la 18:58 12 Mar 2026

Orașul Erbil din Irak. Italia a anunțat că își retrage tot personalul militar de la baza din zonă după un atac cu drone. Foto: Getty Images

Italia își retragere "temporar" întregul personal de la baza sa militară din Erbil, situată în Kurdistanul irakian, după ce aceasta a fost atacată cu drone, relatează presa internațională citată de Agerpres.

Anunțul oficial a fost făcut joi de miniștrii italieni ai Apărării și Externelor.

"O retragere era deja prevăzută și va fi doar temporară", a afirmat ministrul Apărării, Guido Crosetto, la postul de televiziune TG1.

Operațiunea a fost confirmată și de ministrul de Externe, Antonio Tajani, care a spus că deja se organizează transferul militarilor italieni staționați în Erbil.

În cursul unei audieri în Senat, Tajani a precizat că săptămâna trecută au fost evacuați 102 militari, alți 75 fiind transferați în Iordania.

În prezent, se organizează plecarea celor 101 de soldați care se află încă în zonă, a arătat el

"Se efectuează verificări necesare pentru a clarifica dinamica atacului și a-i identifica pe cei responsabili", a spus ministrul, subliniind că guvernul italian va lua "orice măsură suplimentară" pentru a garanta siguranța personalului civil și militar.

Italienii pleacă după ce o dronă le-a lovit baza din Erbil, fără să provoace victime

Evacuarea italienilor are loc după ce, miercuri seara, o dronă a lovit baza din Erbil, provocând pagube materiale minore și fără ca vreun membru al personalului italian să fie rănit.

"Am primit confirmarea că tot personalul nostru militar este în siguranță și a putut să se refugieze la timp în buncărele instalației", a indicat ministrul de Externe.

După acest incident, Antonio Tajani a luat legătura cu ambasadorul Italiei în Irak, cu șeful consulatului din Erbil și cu comandantul bazei, colonelul Stefano Pizzotti.

Demnitarul a confirmat reducerea personalului, atât la ambasada din Bagdad, cât și la consulatul din Erbil.

Ministru italian: SUA nu au cerut să folosească bazele din țară

La audierea din Senat, Tajani a clarificat, de asemenea, că guvernul de la Roma nu a primit nicio cerere din partea SUA privind utilizarea, de către aviația americană, a bazelor de pe teritoriul italian și a insistat că prioritatea executivului de la Roma este dezescaladarea.

La rândul său, ministrul Apărării a explicat că transferul militarilor rămași în Irak "nu este o acțiune ușoară", pentru că în actualele condiții este imposibil să fie trimis un avion, astfel că operațiunea ar urma să fie realizată pe cale terestră, "probabil prin Turcia".

Guido Crosetto, a explicat că, în așteptarea evacuării, personalul misiunii rămâne la bază, întrucât "este un loc mai sigur decât hotelurile".