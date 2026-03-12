Formula 1: Soarta Marilor Premii din Bahrain și Arabia Saudită nu a fost decisă. Hamilton: Știu că Domenicali va face ceea ce e corect

Clădire distrusă în Bahrain (S) și Lewis Hamilton (D). Colaj foto: Profimedia Images / Getty Images

Pilotul britanic Lewis Hamilton, septuplu campion mondial de Formula 1, a spus că este „convins” că responsabilii celei mai importante competiţii automobilistice de pe planetă vor lua o decizie „corectă” în ceea ce priveşte Marile Premii programate luna viitoare în Bahrain şi Arabia Saudită. Conflictul din Orientul Mijlociu pune sub semnul întrebării cele două curse, fiind etapele patru şi cinci din acest sezon, care urmează să aibă loc pe 12 şi 19 aprilie, informează DPA, potrivit Agerpres.

Conform DPA, o decizie privind anularea ambelor curse ar putea fi luată încă din acest weekend. Vorbind înaintea Marelui Premiu al Chinei, programat duminică la Shanghai, Lewis Hamilton a spus: „Ştiu că Stefano Domenicali (N.r. - CEO-ul Formulei 1) va face ceea ce este corect pentru noi toţi şi pentru acest sport”.



„Acesta este lucrul minunat când ai un lider grozav ca el”, a adăugat britanicul.



În cazul în care ambele curse vor fi anulate, este foarte puţin probabil ca ele să fie înlocuite, ceea ce va lăsa Formula 1 cu o pauză de cinci săptămâni între Marele Premiu al Japoniei, din 29 martie şi Grand Prix-ul de la Miami, din 3 mai.

Situația din Orientul Mijlociu este în continuare tensionată, iar SUA au început să transfere sisteme antiaeriene din Europa către Orientul Mijlociu, a anunțat comandantul trupelor americane din Europa, generalul Alex Grynkewich.

„Unele din capacitățile antiaeriene ale Comandamentului armatei SUA în Europa au fost folosite penetru protejarea aliaților noștri NATO”, a spus generalul american în cadrul unei audieri în fața comisiei senatoriale pentru apărare din Congresul SUA.

Marele Premiu al Chinei va găzdui primul weekend de Sprint. Antrenamentul liber va avea loc vineri, de la 5:30 dimineața (N.r. - în noaptea de joi spre vineri), iar calificările pentru Sprint încep de la ora 9:30. Sâmbătă (N.r. - vineri noapte), de la ora 5:00 va avea loc cursa Sprint, urmând ca, de la ora 9:00, să aibă loc calificările pentru Grand Prix-ul de duminică, programat la ora 9:00.

Britanicul George Russell a câştigat duminică, pe circuitul Albert Park din Melbourne, Marele Premiu al Australiei, prima etapă dintre cele 24 de curse din sezonul de Formula 1 2026.