Formula 1: George Russell (Mercedes), în pole-position la Marele Premiu al Australiei

Pilotul britanic George Russell (Mercedes) va pleca duminică din pole position la Marele Premiu al Australiei, prima etapa din cele 24 ale Campionatului Mondial de Formula 1, după ce a obţinut cel mai bun timp sâmbătă în calificări, pe circuitul Albert Park (5,278 km) din Melbourne, relatează AFP, conform Agerpres.
După ce a înregistrat cel mai rapid cronometru în cea de-a treia sesiune de antrenamente libere, în cursul dimineţii, Russell a fost cel mai bun şi în calificări, devansându-i pe coechipierul său, italianul Andrea Kimi Antonelli şi pe francezul Isack Hadjar (Red Bull).
Jurnaliştii de la The New York Times. au scris că monegascul Charles Leclerc (Ferrari) a avut al patrulea timp în calificări, iar favoritul publicului, Oscar Piastri (McLaren-Mercedes), al cincilea.
Grila de start la Marele Premiu de Formula 1 al Australiei:
Linia 1
George Russell (Marea Britanie/Mercedes)
Andrea Kimi Antonelli (Italia/Mercedes)
Linia a 2-a
Isack Hadjar (Franţa/Red Bull)
Charles Leclerc (Monaco/Ferrari)
Linia a 3-a
Oscar Piastri (Australia/McLaren-Mercedes)
Lando Norris (Marea Britanie/McLaren-Mercedes)
Linia a 4-a
Lewis Hamilton (Marea Britanie/Ferrari)
Liam Lawson (Noua Zeelandă/Racing Bulls-Red Bull)
Linia a 5-a
Arvid Lindblad (Marea BNritanie/Racing Bulls-Red Bull)
Gabriel Bortoleto (Brazilia/Audi)
Linia a 6-a
Nico Hulkenberg (Germania/Audi)
Oliver Bearman (Marea Britanie/Haas-Ferrari)
Linia a 7-a
Esteban Ocon (Franţa/Haas-Ferrari)
Pierre Gasly (Franţa/Alpine-Mercedes)
Linia a 8-a
Alexander Albon (Thailanda/Williams-Mercedes)
Franco Colapinto (Argentina/Alpine-Mercedes)
Linia a 9-a
Fernando Alonso (Spania/Aston Martin-Honda)
Sergio Perez (Mexic/Cadillac-Ferrari)
Linia a 10-a
Valtteri Bottas (Finlanda/Cadillac-Ferrari)
Olandezul Max Verstappen (Red Bull), spaniolul Carlos Sainz Jr (Williams-Mercedes) şi canadianul Lance Stroll (Aston Martin-Honda), care nu au realizat niciun timp, vor lua startul din zona boxelor.