Formula 1: George Russell (Mercedes), în pole-position la Marele Premiu al Australiei

1 minut de citit Publicat la 13:56 07 Mar 2026 Modificat la 14:09 07 Mar 2026

George Russell, pilot britanic de Formula 1. În 2022, el s-a alăturat Mercedes-AMG Petronas Formula One Team. Sursa foto: Hepta

Pilotul britanic George Russell (Mercedes) va pleca duminică din pole position la Marele Premiu al Australiei, prima etapa din cele 24 ale Campionatului Mondial de Formula 1, după ce a obţinut cel mai bun timp sâmbătă în calificări, pe circuitul Albert Park (5,278 km) din Melbourne, relatează AFP, conform Agerpres.

După ce a înregistrat cel mai rapid cronometru în cea de-a treia sesiune de antrenamente libere, în cursul dimineţii, Russell a fost cel mai bun şi în calificări, devansându-i pe coechipierul său, italianul Andrea Kimi Antonelli şi pe francezul Isack Hadjar (Red Bull).

Jurnaliştii de la The New York Times. au scris că monegascul Charles Leclerc (Ferrari) a avut al patrulea timp în calificări, iar favoritul publicului, Oscar Piastri (McLaren-Mercedes), al cincilea.

Grila de start la Marele Premiu de Formula 1 al Australiei:

Linia 1

George Russell (Marea Britanie/Mercedes)

Andrea Kimi Antonelli (Italia/Mercedes)

Linia a 2-a

Isack Hadjar (Franţa/Red Bull)

Charles Leclerc (Monaco/Ferrari)

Linia a 3-a

Oscar Piastri (Australia/McLaren-Mercedes)

Lando Norris (Marea Britanie/McLaren-Mercedes)

Linia a 4-a

Lewis Hamilton (Marea Britanie/Ferrari)

Liam Lawson (Noua Zeelandă/Racing Bulls-Red Bull)

Linia a 5-a

Arvid Lindblad (Marea BNritanie/Racing Bulls-Red Bull)

Gabriel Bortoleto (Brazilia/Audi)

Linia a 6-a

Nico Hulkenberg (Germania/Audi)

Oliver Bearman (Marea Britanie/Haas-Ferrari)

Linia a 7-a

Esteban Ocon (Franţa/Haas-Ferrari)

Pierre Gasly (Franţa/Alpine-Mercedes)

Linia a 8-a

Alexander Albon (Thailanda/Williams-Mercedes)

Franco Colapinto (Argentina/Alpine-Mercedes)

Linia a 9-a

Fernando Alonso (Spania/Aston Martin-Honda)

Sergio Perez (Mexic/Cadillac-Ferrari)

Linia a 10-a

Valtteri Bottas (Finlanda/Cadillac-Ferrari)

Olandezul Max Verstappen (Red Bull), spaniolul Carlos Sainz Jr (Williams-Mercedes) şi canadianul Lance Stroll (Aston Martin-Honda), care nu au realizat niciun timp, vor lua startul din zona boxelor.