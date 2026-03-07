Blocat în Dubai cu fiica de 1 an şi 5 luni, un cuplu de la Insula Iubirii a revenit în Bucureşti: Ne-au sunat aseară de la Consulat

Iustina şi Cornel Luchian, foşti concurenţi de la "Insula Iubirii", sezonul 8 şi fiica lor, Ivana. Sursa colaj foto: Facebook/Iustina Luchian

Iustina şi Cornel Luchian, foşti concurenţi de la "Insula Iubirii", au reuşit să prindă un zbor din Dubai la Bucureşti, după mai multe încercări de a pleca din zona conflictului din Orientul Mijlociu. Însărcinată pentru a doua oară şi însoţită de fetiţa de un an şi cinci luni, tânăra a povestit că abia seara trecută au primit un telefon de la Consulat. "Doar biletele au fost 4.000 de euro", a declarat aceasta, care a subliniat că în Dubai mai mult muţi români cu copii care se află în situaţia lor.

Iustina şi Cornel Luchian erau înscrişi pe listele pentru ajutor consular în Dubai

Iustina şi Cornel Luchian s-au numărat printre românii cu copii blocaţi în Dubai din cauza războiului izbucnit în urmă cu o săptămână în Iran. Zborul lor către România programat pentru 3 martie a fost anulat pe fondul situației de securitate din regiune. Din fericire, ei au reuşit să revină în ţară sâmbătă dimineaţa, iar la bordul avionului s-au aflat şi alte cupluri de români cu copii.

Însărcinată pentru a doua oară, Iustina a povestit că ea şi Cornel au fost nevoiţi să se descurce pe cont propriu şi că nimeni nu i-a ajutat să plece din Dubai. Ei au avut-o în vacanţă şi pe fiica lor, Ivana, care are doar un an şi cinci luni.

"Chiar am avut noroc că am plecat aseară", a declarat Iustina Luchian pentru Antena 3 CNN.

Întrebat cum s-au descurcat, având în vedere că au avut-o cu ei şi pe Ivana, Cornel Luchian a răspuns: "Foarte greu, foarte greu, dar bine că a trecut, totul e bine acum, nu a păţit nimeni nimic. În sfârşit, s-a terminat cu bine! Asta e important".

Zborul din Dubai la Bucureşti i-a costat 4.000 de euro pe tinerii care au participat la "Insula Iubirii", sezonul 8.

"Doar biletele au fost 4.000 de euro", a mărturisit Iustina Luchian, iar Cornel Luchian a adăugat: "Şi le-am luat din timp, adică le aveam de trei zile. Chiar când s-a redeschis traficul aerian, aveam deja biletele".

Iustina şi Cornel Luchian s-au înscris pe liste pentru ajutor consular în Dubai, însă, abia vineri seara au primit un telefon de la oficiali.

"Aseară, chiar înainte să plecăm ne-au sunat, au zis că au ajuns şi la noi cu telefonul să ne sune, ne-au sunat şi au spus că, dacă nu rezolvăm în noaptea asta, azi, ne auzim din nou. Dar am reuşit să venim", a explicat Cornel Luchian.

Partenera lui a intervenit şi a făcut următoarele precizări: "Însă, trebuia să plecăm din Oman, ne-au spus deja: 12 ore – pe drum, cu vamă, cu tot şi nu, eu nu am vrut să plec aşa pe drum: însărcinată şi cu cea mică. Am aşteptat totuşi să găsim un zbor spre Bucureşti".

"Am fost cumva puşi sub presiune, nu puteai să pleci când îţi doreai tu acasă, a mai povestit fosta concurentă de la "Insula Iubirii".

"Şi nimeni nu făcea nimic. Adică: nimeni, nimic. Se spunea că plăteşte cazarea, că... nu", a mai subliniat Cornel Luchian.

Deşi ar fi trebuit să aibă prioritate şi să revină în România mult mai repede, cei de la Consulatul din Dubai i-au sunat abia seara trecută.

"Nu, abia aseară, am fost sunaţi şi abia după ce am mai apărut la televizor şi am făcut presiuni", a mai declarat fostul concurent la "Insula Iubirii", sezonul 8.

"Şi nu eram doar noi singurii cu copil. Sunt foarte mulţi români cu copii rămaşi acolo", a precizat soţia lui, Iustina Luchian.

Ulterior, aceasta a mai spus: "Avem mai mulţi prieteni, trebuiau să vină astăzi, dar nu ştim dacă se vor întoarce. Nişte fete mi-au spus că li s-au anulat zborurile pe care le aveau programate în seara aceasta".