Bărbatul care ar fi ameninţat cu moartea un medic de la Institutul "Marius Nasta" a fost reţinut

Doctoriţa a alertat poliţia, după ce a primit apelul în care a fost ameninţată că va fi omorâtă. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Bărbatul suspectat că a amenințat cu moartea o femeie, care este medic la Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta", după ce sora sa a murit în unitatea medicală, a fost reținut pentru 24 de ore. Polițiștii l-au audiat vineri seară la Secția 18 din Bucureşti. În urma cercetărilor făcute, oamenii legii au descoperit că individul chiar intenţiona să se deplaseze la Institutul "Marius Nasta" din Capitală pentru a-şi pune în aplicare planul.

În vârstă de 36 de ani, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind acuzat că ar fi ameninţat cu moartea o doctoriţă de la Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" din Bucureşti. El a sunat pe telefonul unităţii medicale şi a adresat ameninţări femeii, supărat că sora sa a decedat în unitatea medicală. Ancheta a arătat că el chiar intenţiona să se deplaseze la unitatea medicală pentru a-şi pune în aplicare planul.

"La data de 6 martie 2026, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 18 Poliţie au reţinut un bărbat, în vârstă de 36 de ani, bănuit de săvârşirea infracţiunii de ameninţare", a transmis Poliţia Capitalei sâmbătă dimineaţa.

Ancheta a fost demarată joi, după ce poliţişti din cadrul Secţiei 18 Poliţie au fost sesizaţi, prin plângere penală, de către o femeie, în vârstă de 49 de ani, medic în cadrul Institutului "Marius Nasta". Aceasta a povestit oamenillor legii că, în timp ce se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu, ar fi fost ameninţată telefonic cu acte de violenţă, inclusiv cu moartea.

"Din verificările efectuate a reieşit faptul că apelul ar fi fost efectuat de către un bărbat care s-ar fi recomandat ca fiind fratele unei paciente, ce ar fi decedat anterior, ca urmare a unor afecţiuni de care suferea şi implicit, insuficienţă cardiacă. În urma activităţilor investigativ-operative desfăşurate cu operativitate de către poliţişti, a fost identificat un bărbat, în vârstă de 36 de ani, bănuit de comiterea faptei", au mai precizat reprezentanţii din cadrul Poliţiei Capitalei.

Potrivit anchetatorilor, din cercetări au rezultat indicii potrivit cărora acesta ar fi intenţionat să se deplaseze la unitatea medicală, pentru a pune în aplicare ameninţările proferate.

Vineri, organele de cercetare penală din cadrul Secţiei 18 Poliţie au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspect, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ameninţare.

Bărbatul de 36 de ani urmează să fie prezentat sâmbătă procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 din Bucureşti.