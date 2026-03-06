Un român și soția lui influencer au cumpărat un proiect imobiliar eșuat din Spania și construiesc „primul sat eco modern din lume”

Românul Iancu Ilies și soția lui, influencera Belinda Jakobsen din Norvegia, construiesc un sat eco în Spania. Sursa foto: The Modern Eco Village

Trebuia să fie un mare succes: locuințele urmau să fie construite pe un teren de 500.000 de metri pătrați, situat în munții din Alicante, în zona mediteraneană a Spaniei, pe malul idilic al unui rezervor de apă și aproape de un sat prietenos cu doar 700 de locuitori. Proiectul original, început în 2006, se numea La Joya de Planes (Bijuteria din Planes) și fusese conceput ca un mare ansamblu rezidențial cu 435 de locuințe orientate spre lacul de acumulare Beniarrés, la câțiva kilometri de satul existent Planes.

Terenul fusese deținut anterior de familia lui Esteban González Pons, politician din Partidul Popular (PP) din Spania și europarlamentar între 2014 și 2023. Terenul fusese reclasificat pentru construcții și aprobat înainte ca zona din jur să primească statut de protecție în 2007, datorită valorii sale ecologice ridicate, relatează El Pais.

Utilajele au intrat rapid în zonă pentru a deschide drumuri care urmau să devină străzi. Municipalitățile vecine au protestat, deoarece nu doreau ca zona din jurul rezervorului să fie folosită pentru construcții rezidențiale. Apoi a izbucnit criza imobiliară din Spania. Dezvoltatorul nu a mai putut continua proiectul, autoritățile locale au retras licența, iar zona a rămas pe jumătate construită, la fel ca multe alte proiecte abandonate în 2008.

Un român și soția sa, influencer din Norvegia, au cumpărat terenul abandonat timp de 16 ani

Zona a rămas în această stare timp de 16 ani, până în mai 2025, când o influenceră norvegiană, Belinda Jakobsen, și soțul ei român, au cumpărat imensul teren pentru a construi o comunitate „autosuficientă” de oameni cu aceleași valori, pe care au numit-o The Modern Eco Village (MEV) - „primul sat eco modern din lume”, așa cum e promovat pe pagina web a proiectului.

› Vezi galeria foto ‹

Jakobsen și soțul ei, Iancu Ilies, originar din România, sunt forța din spatele proiectului, pe care îl promovează intens pe rețelele sociale.

Postările lor, unele cu milioane de vizualizări, au început în urmă cu doi ani, când au anunțat că vor construi un complex de locuințe și, odată cu acesta, o comunitate autogestionată cu „case inteligente, fără radiații EMF și fără toxine”.

Un sat nou, construit de la zero

Achiziția lor include un teren de 640.000 de metri pătrați, mai mare decât cel planificat inițial pentru La Joya de Planes, unde prima casă demonstrativă este deja în construcție.

Scopul este transformarea uneia dintre malurile lacului Beniarrés într-un complex rezidențial cu aproximativ 500 de locuințe: 107 vile și aproximativ 350 de case modulare. Proiectul include și parcuri ecologice, ferme, facilități sportive, grădiniță, școală, centre comunitare și chiar o clinică medicală.

Promisiunea este că totul va fi sustenabil și va include panouri solare și sisteme de reciclare a apei. În esență, proiectul este prezentat ca un sat construit la comandă, cu securitate privată, orientat în principal către clienți străini.

Toate comunicările pe rețelele sociale sunt în limba engleză, iar site-ul este disponibil în spaniolă, engleză, finlandeză, norvegiană, română și olandeză. Dezvoltatorii promit și cel puțin 150 de locuri de muncă, prioritare pentru locuitorii „satului”, dar deschise și personalului din exterior.

Procesul urbanistic și aprobările

Arhitectul proiectului, José Manuel Escobedo, spune că MEV reprezintă relansarea unui PAI (Program de Acțiune Integrată) care a rămas neterminat. Un PAI este un instrument urbanistic folosit frecvent în regiunea Valencia pentru transformarea terenurilor construibile în noi zone urbane.

Potrivit lui Escobedo, proiectul anterior fusese realizat în proporție de aproximativ 20%, iar în anii care au urmat zona a fost practic abandonată. Cu toate acestea, proprietățile existau și erau înregistrate legal.

Proiectul trebuie acum adaptat legislației actuale, într-un proces urbanistic descris drept lung, complex și birocratic. Planul urmează să fie depus oficial la primărie, iar în aproximativ șase luni dezvoltatorii ar putea obține autorizațiile necesare pentru a deveni dezvoltatori și pentru a începe construcția. Legislația permite ridicarea simultană a locuințelor după începerea lucrărilor de infrastructură, iar întregul proces ar putea dura aproximativ doi ani.

Calendarul construcției

MEV va fi construit în etape, iar prima fază ar trebui finalizată în primăvara anului 2027. Inițial vor exista doar 15 case, inclusiv cele ale fondatorilor și ale managerului proiectului, explică Ilies. Până la sfârșitul anului viitor, planul este extinderea la 40 de locuințe, iar dezvoltarea completă este estimată pentru anul 2030.

După criza financiară, terenul a fost achiziționat de o bancă și de alți doi proprietari privați. Ilies spune că negocierile cu aceste trei entități au început în urmă cu aproape doi ani, acordul a fost semnat acum un an și a fost recent oficializat în fața unui notar.

Cine sunt inițiatorii proiectului

Înainte de a-și concentra conținutul de pe rețelele sociale asupra ecovillage-ului, Jakobsen posta rețete, sfaturi pentru îngrijirea plantelor și fragmente din viața sa de zi cu zi.

Soțul ei, românul Iancu Ilies, este cofondator și director al agenției de marketing digital Pikant Media, înregistrată în Norvegia, potrivit profilurilor sale de LinkedIn și Facebook.

Primul videoclip despre proiect a fost publicat în martie 2024 și începe cu mesajul: „Băieți, chiar se întâmplă, vom construi un sat.” Un an mai târziu, au cumpărat terenul la un preț peste valoarea pieței. Compania dezvoltatoare nu este menționată public, iar Ilies spune că preferă să nu dezvăluie prețul de achiziție. Firma de construcții este Blues Simon Group, din orașul Altea, specializată în locuințe exclusiviste.

Cum poți cumpăra o casă în sat

Oricine poate rezerva o locuință în MEV, însă nu direct. Pentru a rezerva, ceea ce nu este același lucru cu achiziția, trebuie mai întâi să devii membru al acestei comunități „holistice”. Taxa este de 10.000 de euro. Plata garantează un loc în proiect și va fi dedusă din prețul final al casei sau, dacă persoana decide să renunțe, va fi returnată integral, promit dezvoltatorii.

Taxa oferă și alte beneficii, precum blocarea prețului locuinței la momentul rezervării și prioritate în alegerea unui loc de muncă sau în deschiderea unei afaceri în sat.

Cât costă locuințele

După ce devii membru al MEV, urmează alegerea locuinței. Există patru tipuri de case. Cele mai ieftine sunt casele modulare, care pornesc de la un dormitor și 50 de metri pătrați, cu un preț de 165.375 de euro, și ajung până la patru dormitoare și 150 de metri pătrați, pentru 479.588 de euro. Pot fi adăugate module suplimentare, fiecare costând 84.000 de euro.

Există și vile. Vila standard, cu două etaje, costă 770.000 de euro, iar cea mai luxoasă ajunge la 1,4 milioane de euro. Dezvoltatorii precizează însă că, fiind încă în faza incipientă a proiectului, prețurile sunt momentan mai mici decât valoarea reală de piață a locuințelor și vor crește pe măsură ce proiectul avansează.

Interesul public

Până acum, spune Jakobsen într-unul dintre cele mai recente videoclipuri, proiectul a primit peste 30.000 de solicitări de informații, iar mai mult de 100 de persoane din 27 de țări au plătit deja taxa pentru a deveni membri MEV. Au fost rezervate 25 de vile și 38 de case modulare.

Ilies afirmă că interesul masiv se datorează videoclipurilor Belindei de pe rețelele sociale, care au devenit virale de mai multe ori și au fost văzute de milioane de oameni.

Sprijinul primăriei

Primarul localității Planes, Javier Sendra, aflat în funcție de 23 de ani, a vizitat terenul în septembrie anul trecut și și-a exprimat sprijinul total pentru proiect. El a declarat că dezvoltarea va crește valoarea de mediu a municipiului și că „aici fericirea este garantată”.

Planes are aproximativ 700 de locuitori, iar dacă proiectul va fi finalizat, populația localității ar putea cel puțin să se dubleze. Primarul spune că satul avea odinioară 800 de locuitori, dar o fabrică s-a închis, iar zona se confruntă cu depopulare. Dacă proiectul va revitaliza economia și va crea locuri de muncă, spune el, va fi pozitiv pentru comunitate.

Critici și îngrijorări

Nu toată lumea este însă entuziasmată. Anna Climent locuiește în Alcoy, la aproximativ 25 de kilometri de rezervor, dar este originară dintr-un cătun aparținând de Planes și face parte din organizația ecologistă Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat.

Ea spune că proiectul MEV nu este prea discutat în sat și consideră că ar trebui să fie un subiect constant de conversație. Ideea construirii a 500 de locuințe într-o localitate cu mai puțin de o mie de locuitori i se pare problematică. În opinia ei, este foarte ușor să convingi oamenii apelând la argumente economice, mai ales în zonele rurale unde există sentimentul că mediul rural este sinonim cu degradarea. Dacă o comunitate este deprimată social, spune ea, există interes pentru amplasarea infrastructurii într-un loc unde nu va exista opoziție socială puternică.

Zona protejată

Zona lacului de acumulare face parte din Peisajul Protejat al râului Serpis, care traversează provinciile Valencia și Alicante. Atât albia râului, cât și împrejurimile sale sunt considerate un spațiu unic datorită valorilor peisagistice, ecologice și culturale și au fost protejate în 2007.

Totuși, documentul de protecție precizează că terenurile urbane sau construibile aflate în interiorul zonei protejate își pot păstra statutul urbanistic existent.

Originea controversată a terenului

Până în 2007, terenul pe care se află proiectul MEV fusese deja reclasificat pentru construcții. Reclasificarea a avut loc în 2004, anul în care proprietatea a fost vândută de familia lui González Pons, care la acea vreme ocupa o funcție în politica regională din Valencia ca șef al departamentului de Cultură și avea să devină ulterior responsabil pentru Teritoriu și Locuințe.

Vânzarea a avut loc la o săptămână după ce primăria din Planes, condusă atunci de Partidul Popular, a aprobat propunerea inițială a companiei Vicens Ash de a dezvolta zona. Prețul inițial al vânzării a fost de 721.214,53 euro, dar două zile mai târziu a fost revizuit în sus la 901.518,46 euro.

Când proiectul a eșuat din cauza crizei economice, autoritățile locale au păstrat taxa de 600.000 de euro plătită de compania de construcții.

Acum povestea începe din nou. „Bine ați venit în primul MODERN ECO-VILLAGE din lume!”, proclamă site-ul proiectului. „Un proiect care a început cu noi și continuă cu voi.”