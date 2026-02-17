Un român a furat zilnic câte 1.000 de euro din încasările restaurantui din Austria la care lucra. A ajuns la o sumă ireală

Suspiciunile arată că și în acest an ar fi continuat să retragă bani din casă. Foto: Getty Images

Un român în vârstă de 27 de ani este suspectat că ar fi sustras, pe parcursul mai multor ani, sume importante din încasările unui restaurant din Unken, în districtul Zell am See. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul ar putea ajunge la 200.000 de euro, scrie heute.at.

Cazul a ieșit la iveală după ce s-au constatat lipsuri repetate în casierie. Poliția susține că tânărul, cetățean român, și-ar fi însușit în sezonul de iarnă 2018/2019 aproximativ 1.000 de euro pe zi din încasările zilnice.

Suspiciunile arată că și în acest an ar fi continuat să retragă bani din casă, suma estimată pentru 2026 fiind de aproximativ 38.000 de euro.

În fața anchetatorilor, bărbatul ar fi recunoscut faptele și ar fi invocat dependența de jocuri de noroc drept motiv.

Acesta este cercetat în stare de libertate.