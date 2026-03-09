Putin spune că Rusia e gata să ajute Europa cu aprovizionarea cu petrol și gaze, după explozia prețurilor

Prețurile petrolului au depășit 100 de dolari pe baril luni, atingând vârfuri nemaivăzute din 2022. Foto: Getty Images

Președintele rus Vladimir Putin afirmă că războiul dintre SUA, Israel și Iran a declanșat o criză energetică globală, dar s-a oferit să ajute la ameliorarea situației cu aprovizionarea cu petrol și gaze, inclusiv către țările europene

Președintele rus Vladimir Putin a declarat luni că războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului a declanșat o criză energetică globală și a atras atenția că producția de petrol dependentă de transportul prin Strâmtoarea Ormuz ar putea înceta în curând, potrivit Agerpres, care citează Reuters.

Putin a afirmat că Rusia, "al doilea cel mai mare exportator de petrol din lume și deținătoarea celor mai mari rezerve de gaze naturale", este gata să colaboreze din nou cu clienții europeni dacă aceștia doresc să revină la o cooperare pe termen lung.

Puterile occidentale, însă, și-au redus drastic dependența de petrolul și gazele rusești ca răspuns la războiul Moscovei din Ucraina și la sancțiunile ulterioare impuse de UE și G7. Pierderea pieței europene a privat Rusia de cei mai profitabili clienți ai săi și a forțat-o să vândă petrol și gaze la reduceri semnificative către Asia.

Vorbind la o întâlnire televizată cu oficiali guvernamentali și șefii principalilor producători de petrol și gaze din Rusia, Putin a declarat că Rusia a avertizat în repetate rânduri că destabilizarea Orientului Mijlociu ar putea duce la o criză energetică având implicații grave pentru economia globală și că acest lucru s-a materializat.

Prețurile petrolului au depășit 100 de dolari pe baril luni, atingând vârfuri nemaivăzute din 2022, deoarece Strâmtoarea Ormuz, care reprezintă aproximativ o cincime din fluxurile globale de petrol și gaze naturale lichefiate, a fost practic închisă din cauza războiului cu Iranul.

"Producția de petrol depinde de Strâmtoarea Ormuz și riscă să se oprească total în următoarea lună. A început deja să scadă, iar instalațiile de depozitare din regiune se umplu cu petrol care nu poate fi transportat, este extrem de dificil de transportat sau este extrem de scump de transportat", a spus Putin.

El a mai afirmat că firmele rusești ar trebui să profite de situația actuală din Orientul Mijlociu, deși a menționat că creșterea prețurilor a fost probabil temporară. Încasările din petrol și gaze reprezintă aproximativ un sfert din veniturile totale ale bugetului federal.

Națiunile G7 au declarat luni că sunt pregătite să implementeze "măsuri necesare" ca răspuns la creșterea prețurilor globale la petrol, dar nu s-au angajat să elibereze rezervele de urgență.

"Suntem pregătiți să colaborăm și cu europenii. Dar avem nevoie de niște semnale din partea lor că sunt pregătiți și dispuși să colaboreze cu noi și că vor asigura această sustenabilitate și stabilitate'" a declarat Putin.

Săptămâna trecută, el a ordonat guvernului să ia în considerare mutarea fluxurilor rămase de petrol și gaze rusești din Europa, înainte ca Uniunea Europeană să înceapă să aplice decizia sa de a interzice complet combustibilii fosili din Rusia.

Înainte de războiul din Ucraina, Europa cumpăra peste 40% din gazele sale din Rusia, dar vânzările combinate de gaze prin conducte și de GNL din Rusia au reprezentat doar 13% din totalul importurilor UE în 2025. Guvernul croat și ungar au introdus luni o plafonare a prețurilor combustibililor, în contextul crizei energiei.